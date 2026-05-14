Daniel Ricciardo heeft een mogelijke terugkeer in de racerij nog niet volledig uitgesloten. De Australiër, die halverwege 2024 onverwacht zijn zitje bij Racing Bulls verloor, geniet momenteel van een leven buiten de topsport. Toch laat de achtvoudig Grand Prix-winnaar verstaan dat een comeback ooit nog mogelijk is — al moet die dan wel aan één belangrijke voorwaarde voldoen.

Sinds zijn vertrek uit de Formule 1 kreeg Ricciardo verschillende aanbiedingen vanuit andere raceklassen, waaronder NASCAR, IndyCar en Australian Supercars. Voorlopig hield hij de boot af, maar de voormalige Red Bull-coureur sluit niets definitief uit.

Ricciardo: ‘Ik hoef niets meer te bewijzen’

Ricciardo gaf toe dat hij vandaag vooral geniet van de rust buiten de constante prestatiedruk van de autosport. Na jaren op het hoogste niveau te hebben gereden, waardeert hij nu vooral de kleine dingen in het leven.

“Ik probeer niet zwart-wit te denken, want je weet nooit wat de toekomst brengt”, vertelt Ricciardo in de Speed Street-podcast. “Maar eerlijk? Op dit moment geniet ik er gewoon van dat ik niet constant hoef te presteren of altijd ergens moet staan om mezelf te bewijzen.”

De Australiër benadrukt wel dat hij enkel nog zou terugkeren als het volledig vanuit plezier gebeurt. “Als ik ooit opnieuw ga racen, dan zal het niet zijn om kampioenschappen na te jagen. Het moet leuk voelen. Ik heb niet meer de behoefte om koste wat kost de beste te zijn of nog iets te bewijzen.”

F1-exit veranderde relatie met autosport

Volgens Ricciardo had hij na zijn exit bij Racing Bulls bewust afstand nodig van de motorsportwereld. Tegen het einde van zijn Formule 1-carrière begon hij zichzelf zelfs af te vragen waarom hij nog plezier haalde uit racen.

“Op een bepaald moment vroeg ik me echt af waarom ik dit nog deed”, geeft hij toe. “Daarom heb ik bewust even afstand genomen van de sport. Ik moest opnieuw een gezonde relatie vinden met racen.”

Die reset lijkt inmiddels geslaagd. Ricciardo bezoekt opnieuw races, maar deze keer zonder de druk van resultaten of verwachtingen. “Nu kan ik terug genieten van motorsport zonder al die ballast. Als ik ooit terugkeer, moet het vooral iets zijn waar ik gelukkig van word”, besluit hij.