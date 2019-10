Domenicali: "Ferrari heeft een fantastische kans op succes in 2020"

Voormalig Ferrari-teambaas Stefano Domenicali denkt dat Ferrari een goede kans heeft om in 2020 voor succes te gaan. Ook is hij onder de indruk van het niveau van de coureurs op de huidige grid.

Het seizoen 2019 zou voor Ferrari gezien kunnen worden als een gemiste kans. De Scuderia had voor de zomerstop af en toe de snelste auto, maar wist dat niet om te zetten in zeges. Die kwamen pas na de zomervakantie, toen Charles Leclerc en Sebastian Vettel de eerste drie races wonnen. Ook in Rusland en Japan gingen er echter weer kansen op de winst in rook op.

Tegenover RAI verklaarde Domenicali, tegenwoordig CEO van Lamborghini, dat Ferrari ondanks de gemiste kansen van dit jaar in een goede uitgangspositie voor 2020 zit. "Zonder Bahrein en andere races die dit seizoen karakteriseerden, was het einde van 2019 heel anders geweest. Dat komt door hoe sterk de auto in de afgelopen maanden ontwikkeld is. Ik geloof dat ze een fantastische kans zullen hebben in 2020."

Teambaas Mattia Binotto heeft het volgens Domenicali in zich om de situatie tussen Vettel en Leclerc niet te laten escaleren. "Ik denk dat hij goed om zal gaan met deze twee sterke rijders. Hij zal voor een zeer duidelijke situatie zorgen dat hiervan geen zwakte, maar juist een kracht maakt. Het team moet helder denken zonder eindeloze discussies."

'Nooit zoveel sterke coureurs in F1 gezien'

Domenicali staat ook aan het hoofd van de FIA Single Seater Commission en hij ziet dat de Formule 1 op dit moment meer talent heeft dan ooit, wat een bewijs is dat de keten onder de Formule 1 werkt. "Na vele jaren is er een nieuwe situatie. Nog nooit zijn er zoveel sterke coureurs geweest. We hebben jonge coureurs als Leclerc en Verstappen, met daarachter Lando Norris en Carlos Sainz."

"Qua coureurs hebben we geen schaarse bronnen. Het is lastig om een ranking te maken, maar Lewis Hamilton staat op de drempel van weer een titel. Dat betekent dat hij al op de Olympus van de Formule 1 zit. Leclerc lijkt qua volwassenheid twee keer zijn leeftijd en Verstappen lijkt een nieuwe aanpak gevonden te hebben, nadat hij eerst nog wat prikkelbaar was."