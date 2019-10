Kvyat: "Eerste dagen in Mexico heb je minder energie door de hoogte"

De Grand Prix van Mexico geldt als een van de buitenbeentjes op de kalender van de Formule 1, doordat de race op hoogte gereden wordt. Volgens Daniil Kvyat zijn de gevolgen zowel voor de auto als de coureurs merkbaar.

De Formule 1 keerde in 2015 terug op het Autodromo Hermanos Rodriguez, dat gedurende meerdere periodes al de gastheer van de Mexicaanse Grand Prix was. Het circuit ligt op ruim twee kilometer boven de zeespiegel en dat heeft gevolgen voor zowel de mens als de machines in de Formule 1. Hoe verder de hoogte je in gaat, hoe dunner de lucht namelijk wordt.

In zijn voorbeschouwing op de Mexicaanse Grand Prix laat Kvyat doorschemeren dat dit gevolgen heeft op de prestaties van de auto's: de auto genereert minder downforce en behaalt hogere topsnelheden. "De dunne lucht op hoogte heeft een effect op de krachtbron en ook de aerodynamica, want er is minder luchtweerstand. Dat houdt in dat we hogere topsnelheden bereiken, maar ook met veel meer downforce rijden."

Gevolgen hoogte ook merkbaar voor coureurs

Kvyat reisde in 2015 voor het eerst af naar het Autodromo Hermanos Rodriguez. De Rus reed destijds nog in dienst van Red Bull Racing en hij bekroonde zijn eerste race daar met een vierde plek. Dat is tot op heden het beste resultaat dat Kvyat in Mexico wist te behalen. Zelf stelt hij ook het een en ander te merken aan het racen op hoogte, waardoor hij graag een hoogtestage als voorbereiding zou willen hebben op de race.

"Ik herinner me van het eerste jaar dat ik het verschil in hoogte een beetje merkte. Tijdens de eerste dagen voel je wat minder energie, maar daarna wen je eraan en is het prima. Het zou fijn zijn om op hoogte te trainen, maar daar hebben we nooit de tijd voor. Dit is een druk gedeelte van het seizoen, waarbij we veel reizen en lange vluchten hebben."