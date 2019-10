Sebastian Vettel: "Ferrari moet in laatste races 2019 momentum opbouwen voor 2020"

Sebastian Vettel is van mening dat Ferrari veel waarde moet hechten aan de resterende races van 2019. Dat is volgens de Duitser van groot belang voor het opbouwen van momenten richting het seizoen 2020.

Het seizoen van Ferrari verliep voor de zomerstop nog behoorlijk stroef, want geen van de eerste twaalf races wist het te winnen. Na de onderbreking heeft de Scuderia echter een doorbraak gevonden. Charles Leclerc en Vettel pakten samen alle beschikbare pole positions en in drie van de vijf races kwam een van de Ferrari-bolides als eerste over de finish.

Vettel pakte in Japan zijn eerste pole position sinds de Canadese Grand Prix, wat tot dat moment ook de laatste race was waarin hij Leclerc wist te verslaan in de kwalificatie. Volgens de viervoudig wereldkampioen is het heel normaal dat hij graag zijn teamgenoot wil verslaan, want voor iedere tak van de autosport geldt dat de teamgenoot de beste referentie is.

"Het is normaal dat je je teamgenoot probeert te verslaan. Zoals ik eerder echter al gezegd heb, is dat hetzelfde geweest in alle jaren dat ik in een team met twee auto's gereden heb. In de F3 had ik zelfs drie teamgenoten. Ik denk dus dat het normaal en onderdeel van het spel is. Dat is de competitie en hoe we opgegroeid zijn met racen tegen elkaar. Je wil sneller zijn dan de andere gasten."

'Alles wat we nu leren, helpt ons volgend jaar'

Met nog vier races op het programma in 2019 ziet Vettel de aankomende Grands Prix als een goede kans voor Ferrari om momentum op te bouwen en te ontdekken hoe ze belangrijke elementen van de auto kunnen verbeteren voor 2020. "We proberen deze races te gebruiken om het juiste momentum te krijgen en op het juiste raamwerk te komen voor volgend jaar. De auto's zullen grotendeels hetzelfde zijn, dus alles wat we dit jaar leren zal ons volgend jaar helpen."