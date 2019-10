Gaan Rossi en Hamilton van motor en auto ruilen voor een test?

De kans is aannemelijk dat Lewis Hamilton op redelijk korte termijn een MotoGP-machine zal besturen. Valentino Rossi gaf namelijk toe dat er een materiaalwissel tussen hem en de Formule 1-kampioen in de planning zit.

Het is geen geheim dat Hamilton van motoren houdt. De vijfvoudig wereldkampioen komt geregeld op een motor naar de Formule 1-races toe en zat vorig jaar voor het eerst op een echte racemachine. Van Yamaha mocht hij toen de motor uitproberen die het merk inzet in het World Superbike. Op die dag deelde Hamilton toen het circuit met Michael van der Mark, de Nederlandse troef van het merk in die klasse.

Eerder dit jaar was Hamilton nog te gast bij de seizoensopener van de MotoGP in Qatar, waar hij op uitnodiging van Mercedes-sponsor Petronas op het circuit verscheen. Hij zag Rossi daar op de vijfde positie over de finish komen. Na de Japanse Grand Prix van afgelopen weekend gaf de Italiaan toe dat er inderdaad gewerkt wordt aan een test waarbij hij en Hamilton voor een dag van machine wisselen.

"We proberen inderdaad deze wissel met Hamilton te organiseren. Het zou een fantastisch iets zijn. Ze hopen een dag te organiseren waarbij Lewis mijn M1 probeert en ik zijn Mercedes probeer. We hopen dat we het voor elkaar krijgen en het zou erg cool zijn. Het is altijd geweldig om een F1-auto te besturen", vertelde Rossi aan Crash.net.

Niet eerste F1-test voor Rossi

Voor Rossi zou het niet de eerste keer zijn dat hij een Formule 1-bolide aan de tand voelt. Tussen 2004 en 2008 nam de zevenvoudig MotoGP-kampioen meermaals plaats in verschillende Ferrari's, waarbij hij steevast een sterke indruk maakte. In 2006 was hij zelfs dichtbij een overstap naar de Formule 1, maar zijn liefde voor de motoren bleek uiteindelijk groter te zijn.