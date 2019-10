Grosjean: "Namaken iconische bochten niet de beste oplossing voor nieuwe circuits"

Romain Grosjean meent dat het recreëren van iconische bochten op historische circuits in de ontwerpen van nieuwe circuits niet de beste oplossing is om moderne circuits spannender te maken.

Een aantal nieuwe circuits hebben van een aantal fans kritiek gekregen, terwijl Grosjean benadrukt dat de enorme uitloopstroken op circuits een groot probleem vormen, omdat de coureurs daarmee kunnen spelen tijdens een weekend. Het Circuit of the Americas, dat populair is onder de fans, werd ontworpen met een aantal iconische bochten in het achterhoofd. Het stratencircuit van Hanoi heeft een laatste sector die sterk geïnspireerd is door de eerste sector op Suzuka.

"Het is lastiger dan we denken," zegt Grosjean, "en het kopiëren van het ene circuit naar een ander circuit is volgens mij niet de beste oplossing. Maar we zullen het zien. Het is veel lastiger dan het lijkt, maar een aantal recente, nieuwe circuits zijn niet echt spannend. Dat komt vooral door de uitloopstroken."

'Altijd meningsverschillen tussen F1 en MotoGP'

Grosjean voegde eraan toe dat er met meer zaken rekening gehouden dient te worden wat het ontwerpproces lastiger maakt, zoals de MotoGP. "Er is altijd een meningsverschil tussen wat de MotoGP wil en wat wij willen. Dat maakt het lastiger. Wij willen dat sommige kerbstones niet anders worden, maar de MotoGP wil ze op een bepaalde manier. Het wordt altijd lastig, maar ik geloof dat er ruimte voor verbetering is."

"Zelfs als je alleen kijkt naar de ontwerpen, denk je soms door het ontwerp dat het niet goed gaat zijn. Een aantal aanpassingen kunnen het al beter maken. Wat zou je zeggen van een hairpin als bocht 1 in Sochi? Dat zou het racen beter maken, maar ook het circuit. Er zijn altijd wat kleine dingen die je kan aanpassen om het te verbeteren. Austin heeft het geweldig gedaan met die heuvel in bocht 1. Dat geeft het circuit wat karakter."