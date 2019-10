Mercedes gaat geen teamorders uitdelen in titelstrijd Hamilton en Bottas

Mercedes heeft beide wereldtitels in 2019 al binnen en daardoor kunnen de coureurs in de laatste races meer risico's nemen. In hun onderlinge strijd om de titel zullen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas geen teamorders krijgen.

Met nog vier races te gaan in 2019 heeft Mercedes de constructeurstitel al binnen en weet het ook dat een van haar coureurs de titel gaat pakken. Hamilton verdedigt in dat kampioenschap een voorsprong van 64 punten op Bottas, terwijl nummer 3 Charles Leclerc al geen kans meer maakt op de titel. Mercedes is volgens teambaas Toto Wolff niet van plan om de uitslag van races en de titelstrijd te beïnvloeden met teamorders.

"We moeten blijven vasthouden aan de waarden die we in het verleden uitgesproken hebben, dus we moeten het meest eerlijke spel spelen. Je zag in Japan hoe lastig dat soms is, maar ik zie ze graag tegen elkaar racen. Met 64 punten achterstand is Valtteri echt een outsider. Dat is tweeënhalve zege. We zullen ze gelijke kansen geven en dat houdt in dat ze het mogen uitvechten op het circuit."

Begrip voor frustratie Hamilton

Gedurende de Japanse Grand Prix was Hamilton niet heel blij met de call van Mercedes om hem nog een tweede pitstop te laten maken. Daardoor werd hij op Suzuka derde, terwijl teamgenoot Bottas won. Wolff kan die frustratie wel begrijpen, omdat het voor een coureur nooit een goed gevoel is als hij een overwinning misloopt.

"We begrijpen heel goed dat een coureur wil winnen en iedere kans wil pakken, en dat het vervelend is als dat niet kan. Volgens mij begrijpen we elkaar helemaal. Lewis weet dat heel goed en toont begrip voor ons in de garage. Het is lastig om de juiste besluiten te nemen voor het behalen van maximale punten."