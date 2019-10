Nieuwe exclusieve Max Verstappen-horloge van TAG Heuer bijna uitverkocht

Horlogemaker TAG Heuer heeft een nieuw, in beperkte oplage gemaakt uurwerk met Max Verstappen ontworpen. Het horloge gaat in hoog tempo over de toonbank, want hij is bijna uitverkocht.

TAG Heuer is als sponsor verbonden aan Red Bull Racing, het team waar Verstappen voor racet in de Formule 1. Sinds zijn overstap naar het team in 2016 heeft de Nederlander ieder jaar een gepersonaliseerd horloge op de markt mogen brengen en dat is in 2019 niet anders. Net als vorig jaar oogt het klokje donker, waarbij zwart op en rond de wijzerplaat overheerst.

Volgens Schaap en Citroen, waar het horloge te bestellen is, is het nieuwste uurwerk van Verstappen en TAG Heuer een doorontwikkeling van de editie van 2018. "Het belangrijkste verschil is dat het horloge dit jaar een automaat is, terwijl het voorheen een quartz was", vertelt de juwelier. Het horloge werkt dus niet meer met een batterij, maar windt zichzelf op door polsbewegingen. "Mede daardoor voelt het horloge een stuk zwaarder aan."

Het horloge, dat woensdag in Amsterdam gepresenteerd werd in het bijzijn van Verstappen, is in beperkte oplage op de markt gebracht. In totaal zijn er 333 stuks te koop, en op het moment van schrijven zijn daar nog tien stuks van beschikbaar. Goedkoop is het uurwerk niet: voor 3100 euro is het mogelijk om er een te kopen.

Video: Schaap en Citroen Juweliers