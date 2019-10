Christian Horner: "Alex Albon doet het super goed"

Alex Albon lijkt in pole position te blijven om ook in 2020 de teamgenoot van Max Verstappen te zijn. Na Suzuka zei Helmut Marko dat de in Groot-Brittannië geboren Thaise rookie steeds beter wordt, nadat hij vijf races geleden het zitje van Pierre Gasly had overgenomen.

Maar Marko voegde eraan toe: "Hij heeft wat snelheid te winnen in de race. Hij duurt te lang om op gang te komen."

Albon presteert het super goed

Teambaas Christian Horner is echter optimistischer over de kansen van Albon om zijn stoeltje voor 2020 te kunnen behouden. Hij zei dat de 23-jarige het geweldig heeft gedaan in Suzuka.

"Hij maakt er zeker een echt goed spel van. Het is in veel opzichten zijn stoeltje om te verliezen en ik denk dat hij het tot nu toe super gedaan heeft."

Hij waarschuwde echter dat Red Bull niet zal haasten om een beslissing te nemen. Tegenover Channel 4 zei de teambaas van Max Verstappen: "We hebben nog steeds veel tijd. Alle coureurs hebben een contract, we hoeven ons niet te haasten, maar ik ben erg tevreden met wat hij tot nu toe heeft gedaan."

Daarmee lijkt er intern nogal wat discussie te kunnen komen. Het kan zijn dat Helmut Marko de druk wil opvoeren, waar Christian Horner vaak de geleidelijke weg kiest om rust te geven aan zijn coureurs. Anderzijds kan het ook zijn dat Horner graag door wil met de combinatie Verstappen vs Albon, terwijl Marko liever een andere coureur naast de Nederlander ziet die hem meer uitdaagt en dichter in de buurt komt van Verstappen.