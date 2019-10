Red Bull Racing boekt winst van één miljoen euro in 2018

Red Bull Racing heeft financieel gezien een prima 2018 gedraaid. Het Oostenrijkse team zag haar winst oplopen tot net iets meer dan een miljoen euro.

Zowel op als naast het circuit scoorde Red Bull Racing goed in 2018. Hoewel het team eigenlijk niet echt aanspraak wist te maken op de wereldtitels vorig jaar, scoorden ze toch vier overwinningen. Daarnaast stond Daniel Ricciardo twee keer op pole position voor de renstal, die het dit seizoen zonder de bijdragen van de Australiër moet doen: Ricciardo vertrok naar Renault.

Red Bull heeft haar jaarverslag nu openbaar gemaakt en daaruit blijkt dat het team haar omzet flink zag groeien: van bijna 266 miljoen euro in 2017 naar een kleine 282 miljoen euro in 2018. De kosten van het runnen van het team stegen echter ook met bijna vijftien miljoen euro naar 275 miljoen euro. Tevens had het team ruim 5 miljoen euro aan administratieve kosten.

Winst stijgt in 2018 met 60 procent

Opvallend is dat Red Bull Racing bijna 700.000 euro aan inkomen pakte door een herwaardering van hun onroerende goederen. Na het betalen van de belastingen bleef er onder de streep een winst van 1.060.000 euro over, ten opzichte van een winst van zo'n 660.000 euro in 2017. De winst steeg daarmee in 2018 met zo'n 60 procent ten opzichte van het boekjaar van 2017.