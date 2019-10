Eddie Irvine: "Charles Leclerc is een betere coureur dan Max Verstappen"

Voor Eddie Irvine was het voorafgaand aan de Japanse Grand Prix wel duidelijk: Charles Leclerc is een betere coureur dan Max Verstappen. Dat vertelde de voormalig Formule 1-coureur aan Gazzetta TV.

Irvine was van 1993 tot en met 2002 actief in de Formule 1. Daarbij reed de Noord-Ier achtereenvolgens voor Jordan, Ferrari en Jaguar. In 1999 werd hij in dienst van Ferrari tweede in de titelstrijd, waarbij hij zijn meerdere moest erkennen in Mika Häkkinen. Na een weinig succesvol avontuur bij Jaguar vertrok Irvine uit de Formule 1, maar dat betekent niet dat hij de sport niet meer volgt.

In de aanloop naar de Japanse Grand Prix sprak de viervoudig Grand Prix-winnaar zich uit over wat het duel van de toekomst lijkt te worden voor de Formule 1: Leclerc tegen Verstappen. Irvine had in zijn carrière zijn hart op de tong en ook tegenwoordig spreekt hij zich nog vaak duidelijk uit. Dat geldt ook in deze kwestie: volgens Irvine is Leclerc op dit moment een betere coureur dan Verstappen.

"Ik denk dat Charles een betere coureur is dan Verstappen. Hij is snel, intelligent en werkt hard. De Nederlander maakt echter na enkele jaren in de Formule 1 nog steeds domme fouten", vertelde Irvine. De Noord-Ier zal zich zondag voor de televisie misschien wel afgevraagd hebben of zijn uitspraken wel kloppen, want nota bene in Japan ging Leclerc op zeer knullige wijze in de fout. Het slachtoffer daarvan: opvallend genoeg Verstappen...