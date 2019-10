Christian Horner: "Verstappen gaf Leclerc meer dan voldoende ruimte"

De Grand Prix van Japan bracht niet het gehoopte succes voor Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner geeft toe dat hij teleurgesteld is met het verloop van de thuisrace van Honda.

Red Bull kwam met redelijk hoge verwachtingen naar Suzuka, het thuiscircuit van motorleverancier Honda. De hoop was om voor het Japanse publiek minimaal een podiumplaats te pakken, maar het Oostenrijkse team kwam bedrogen uit. Max Verstappen viel al vroeg in de race uit na een botsing met Charles Leclerc, waarna Alexander Albon niet verder kwam dan de vierde positie.

Horner liet na de race weten dat hij Verstappen geen verwijt kan maken voor de botsing, terwijl hij met tevredenheid terugkijkt op de prestatie van Albon in de race. "Na een geweldige start was Max helaas betrokken bij het contact in bocht 2 met Leclerc, wat ertoe leidde dat hij uit moest vallen. Het leek erop alsof Max Charles voldoende ruimte gaf, maar daar zullen we de stewards over laten oordelen."

"Alex kwam verre van perfect weg en viel terug tot achter de McLarens, maar hij knokte zich knap terug. De tweestopper werkte goed. Hij passeerde Norris op een harde, maar eerlijke manier in ronde 4 en kwam snel dichterbij aan Sainz. Het restant van de race was redelijk eenzaam, maar Alex bleef foutloos en eindigde op de vierde plek, zijn beste F1-resultaat tot nu toe."

Al met al kijkt Horner met teleurstelling terug op de Japanse Grand Prix, waar Mercedes voor het zesde jaar op rij de constructeurstitel pakte. "Suzuka verlaten met een vierde plaats en een DNF is een beetje teleurstellend bij de thuisrace van Honda, met zo'n geweldige opkomst van een zeer enthousiast publiek. Onze felicitaties gaan naar Mercedes voor het winnen van hun zesde constructeurstitel."