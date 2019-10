Albon blijer met evenaring tijd Verstappen in kwalificatie dan met P4 in Japan

Alexander Albon heeft in Japan meer plezier beleefd aan het evenaren van de tijd van Max Verstappen in de kwalificatie dan aan het behalen van het beste resultaat uit zijn carrière in de race.

Op snelheid is het Albon nog niet gelukt om Verstappen de baas te zijn in de kwalificatie, maar in Japan was hij er dichtbij. De Britse Thai reed precies dezelfde tijd als de Nederlander, maar moest desondanks op P6 op de grid plaatsnemen. Hoewel hij vierde werd in de race, zijn beste resultaat in de Formule 1 tot op heden, was Albon na afloop het meest tevreden over zijn snelheid over een ronde.

"Natuurlijk wilde ik voor dit weekend wat sneller zijn. We waren dichtbij, maar niet snel genoeg. We gaan ernaar kijken en zullen sterker terugkeren in Mexico", verklaarde Albon. "Ik ben natuurlijk blij met P4, maar ik was ondanks mijn zesde plaats meer tevreden over de kwalificatie. Ik begin me meer op mijn gemak te voelen, waarbij zelfs de Pirelli-test van maandag helpt. Meer rijden in de auto is altijd goed voor me."

Albon niet bezig met zitje voor 2020

Albon is samen met Pierre Gasly verwikkeld in de strijd om het tweede stoeltje bij Red Bull Racing voor 2020. Vooralsnog maakt hij een prima indruk bij het Oostenrijkse team, maar zelf wil hij niet te veel op de zaken vooruitlopen: wat voor Albon telt, zijn zijn prestaties dit jaar. "Het komt eraan. Ik voelde me vanaf VT1 meer op mijn gemak in de auto."

"Ik had de auto meer onder controle en kon doen wat ik wil wilde. Zodra je vertrouwen krijgt, win je ook aan rondetijd. Ik voelde meer vertrouwen dit weekend op een circuit waar dat eerlijk gezegd nodig is. Ik richt me op mezelf. Ik zie wat ieder weekend gaat brengen en denk niet te veel aan volgend jaar. Ik denk alleen aan mijn huidige prestaties. De tijd zal het leren."