Rapport Japan 2019: Bottas blinkt eindelijk weer uit, Leclerc onhandig

Mercedes kroonde zich in Japan tot kampioen bij de constructeurs, met Valtteri Bottas als winnaar. De Fin is de enige die de perfecte score krijgt, terwijl er voor Charles Leclerc juist een lager cijfer is na zijn gestuntel in de openingsfase van de race.

De beoordelingen in dit rapport zijn subjectief en open voor discussie. Vind je dat een coureur een te hoog of te laag cijfer krijgt, schroom dan niet om je te laten horen in de reacties.

Mercedes

44. Lewis Hamilton, 3de: 8,0

77. Valtteri Bottas, 1ste: 10,0

Mercedes behaalde in Japan haar zesde constructeurstitel op rij en dat deed het aan de hand van Bottas. De Fin was het hele weekend sterker dan Hamilton en bekroonde een foutloze race met een duidelijke overwinning. Hamilton was intussen niet bij machte om Vettel in de slotfase te passeren voor de tweede positie, maar desondanks blijft hij riant leiden in het kampioenschap.

Ferrari

5. Sebastian Vettel, 2de: 8,5

16. Charles Leclerc, 7de: 6,0

Na de vijfde pole position op rij zag Ferrari op Suzuka de kansen op een zege al vroeg in de race in rook opgaan. Vettel ontsnapte aan een valse start en raakte de leiding kwijt, waarna hij de rest van de race daar geen aanspraak meer op maakte. Met zijn tweede plek deed hij het nog altijd beter dan Leclerc. De Monegask ging dom in de fout in de tweede bocht, bleef vervolgens met schade rondrijden en viel door twee straffen terug naar P7 in de uitslag.

Red Bull Racing

23. Alexander Albon, 4de: 7,5

33. Max Verstappen, uitgevallen: 7,5

De kansen op een podiumplaats waren voor Red Bull na de eerste ronde eigenlijk al vervlogen. Verstappen moest zijn goede start uiteindelijk bekopen met een uitvalbeurt, nadat Leclerc in de tweede bocht tegen hem aan reed. Albon startte daarentegen niet geweldig, maar redde de eer van Red Bull door zich uiteindelijk naar voren te knokken en zichzelf te belonen met een vierde plaats, het beste resultaat uit zijn nog jonge carrière.

Renault

3. Daniel Ricciardo, 6de: 8,5

27. Nico Hülkenberg, 10de: 7,5

Op vrijdag en zondagochtend was Renault nergens te bekennen op Suzuka, maar in de race wist het Franse team het tij te keren. Vanaf positie 16 wist Ricciardo zich knap een weg naar voren te banen en dat leidde uiteindelijk tot een zesde positie als eindklassering. De Australiër deed het daarmee beter dan Hülkenberg, die zijn eigen inhaalrace zag stokken in de tweede helft van de race en uiteindelijk op P10 eindigde.

Haas F1

8. Romain Grosjean, 15de: 6,0

20. Kevin Magnussen, 17de: 5,5

Het blijft bijzonder stroef lopen bij Haas F1. Ook op Suzuka konden Grosjean en Magnussen niet echt potten breken. Grosjean reed een anonieme wedstrijd en eindigde uiteindelijk op een kleurloze vijftiende positie. Magnussen bewees zichzelf en het team geen dienst door tijdens de kwalificatie te crashen, waarna hij in de race niet verder wist te komen dan de zeventiende plek.

McLaren

4. Lando Norris, 13de: 7,5

55. Carlos Sainz, 5de: 9,5

Sainz blijft in 2019 maar verbazen met zijn prestaties. Het volgende hoofdstuk schreef hij in Japan, waar hij voor de derde keer dit seizoen vijfde werd. De McLaren-coureur was duidelijk de sterkste man van de middenmoot, wat ook aantoont dat McLaren een goede stap heeft gezet. Norris leek zijn teamgenoot aanvankelijk goed bij te kunnen benen, maar door brokstukken in de luchthappers van zijn remmen viel hij uiteindelijk terug naar P13.

Racing Point

11. Sergio Perez, 9de: 7,5

18. Lance Stroll, 11de: 7,0

Net als in Rusland eindigde een van de Racing Point-coureurs in de punten, terwijl de ander op P11 eindigde. Perez was wederom de coureur die de punten binnenhaalde voor het Canadese team: de Mexicaan kwam als negende over de meet. Net als in Rusland was Stroll de man die op de elfde positie eindigde. De Canadees zal snel weer punten willen scoren, want dat deed hij in België voor het laatst.

Alfa Romeo

7. Kimi Raikkonen, 14de: 6,5

99. Antonio Giovinazzi, 16de: 6,0

De vorm is momenteel ver te zoeken bij Alfa Romeo Racing. Het team wist geen punten te behalen op Suzuka. Het tempo in de kwalificatie was nog hoopgevend met een elfde en dertiende startpositie, maar in de race liep het bij Raikkonen en Giovinazzi voor geen meter. De ervaren Fin werd uiteindelijk veertiende, terwijl Giovinazzi niet verder kwam dan de zestiende plek.

Scuderia Toro Rosso

10. Pierre Gasly, 8ste: 8,0

26. Daniil Kvyat, 12de: 7,0

Honda zal in Japan met veel plezier naar de verrichtingen van Gasly gekeken hebben. De Toro Rosso-coureur scoorde voor de derde keer in vijf races punten en werd net als in Singapore keurig achtste op het thuiscircuit van de motorleverancier. Voor Kvyat waren er aan het eind van de race geen punten weggelegd: de Rus moest het doen met de twaalfde positie.

Williams

63. George Russell, 18de: 6,5

88. Robert Kubica, 19de: 5,5

Het verhaal van Williams in 2019 is inmiddels bekend: met de FW42 is er simpelweg geen eer te behalen voor Russell en Kubica, die veroordeeld zijn tot het voeren van achterhoedegevechten. Dat was in Japan niet anders. Russell werd op twee ronden achterstand achttiende en bleef alleen zijn teamgenoot voor. Kubica maakte zichzelf in de kwalificatie niet populair bij het team door te crashen, wat volgens hem echter veroorzaakt werd door veranderingen aan zijn voorvleugel en stuurbekrachtiging.