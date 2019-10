Lewis Hamilton zag in Japan voor het eerst sinds de Grand Prix van Italië zijn voorsprong in het kampioenschap slinken. Teamgenoot Valtteri Bottas bleef in de race voor de titel door de race te winnen.

Hamilton kwam 'slechts' als derde over de finish en zou daarmee dus tien punten verliezen ten opzichte van zijn teamgenoot. Toch beperkte de Mercedes-coureur de schade, want hij reed tijdens de race op Suzuka ook de snelste ronde van de race. Daarvoor kreeg Hamilton een extra punt, waardoor hij met nog vier races te gaan een voorsprong van 64 punten heeft op Bottas.