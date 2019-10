Leclerc krijgt twee tijdstraffen en zakt naar zevende plek in uitslag

Charles Leclerc is na afloop van de Grand Prix van Japan alsnog bestraft. De Monegask krijgt twee tijdstraffen van in totaal 15 seconden en valt daardoor terug naar de zevende plek.

Leclerc kwam oorspronkelijk als zesde over de finish, maar de Ferrari-coureur heeft na afloop van de race dus twee tijdstraffen gekregen van de stewards. De eerste straf krijgt hij voor het incident met Max Verstappen in de eerste bocht. De stewards sluiten uit dat er opzet in het spel was bij Leclerc, maar nemen hem wel kwalijk dat hij niet anticipeerde op het verlies van grip in de bocht. Daarom krijgt hij vijf seconden tijdstraf voor dit incident.

Tien seconden tijdstraf voor rijden met onveilige auto

Aan het incident hield Leclerc een kapotte voorvleugel over, waarbij een van de end plates los hing. Ondanks meerdere verzoeken van Ferrari om de pits te bezoeken, weigerde de Monegask dat. Hij kwam pas naar de pits op het moment dat de end plate helemaal afgebroken was en tegen de bolide van Lewis Hamilton gekomen was.

De stewards konden dat niet bepaald waarderen en besloten Leclerc ook voor dit vergrijp een straf te geven, mede doordat Ferrari de belofte had gedaan dat het Leclerc naar binnen zou halen. Omdat dit niet gebeurd is en er hierdoor een potentieel gevaarlijke situatie ontstond, krijgt Leclerc een tijdstraf van tien seconden bovenop de vijf strafseconden die hij kreeg voor de botsing met Verstappen.

De vijftien strafseconden zorgen ervoor dat Leclerc in de uitslag een plekje zakt. Oorspronkelijk kwam hij als zesde over de finish, maar die positie moet hij door de tijdstraf inleveren. Hij valt terug naar de zevende positie, wat goed nieuws is voor Daniel Ricciardo. De als zestiende gestarte Renault-coureur schuift hierdoor een plekje op en neemt de zesde plek over.