Leclerc geeft toe: "Ik onderstuurde tegen Verstappen aan"

Charles Leclerc heeft zijn visie gegeven op het incident bij de start met Max Verstappen. De Ferrari-coureur deed het naar eigen zeggen niet met opzet, want hij gleed met onderstuur tegen de Red Bull aan.

Leclerc begon de race op Suzuka vanaf de eerste startrij, maar lang kon hij niet van die positie genieten. In de eerste bocht kwam de Monegask in aanraking met Verstappen, die vanaf P5 een goede start had en in bocht 2 buitenom probeerde te gaan. Voor Verstappen betekende die tik uiteindelijk het einde van de race, terwijl Leclerc uiteindelijk als zesde aan de finish kwam.

Na afloop van de race vertelde Leclerc aan Ziggo Sport dat de botsing te wijten was aan onderstuur, waarna zijn race naar eigen zeggen zo goed als over was. "Ja, ik had onderstuur. Lewis en Sebastian reden voor mij, waarna ik onderstuurde en contact met Max maakte. Daarna was het in principe een heel lastige race voor mij. Ook ruïneerde het de race van Max. Het is wat het is."

Vooralsnog heeft Leclerc geen straf gekregen voor zijn aandeel in de botsing, hoewel hij zich wel bij de stewards moet melden. "Ik weet het niet. Misschien was het niet duidelijk en hebben ze daarom geen beslissing genomen, maar dat weet ik niet", zegt Leclerc over het uitblijven van een straf. "De stewards nemen hierover de beslissingen. Ik zat in de auto en wist niets van het wel of niet uitdelen van een straf. Ik gaf gewoon alles en dat is het."