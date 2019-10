Valtteri Bottas trots op constructeurstitel: "Zes wereldtitels, geweldig gedaan"

Met een geweldige start in Suzuka legde Valtteri Bottas de basis voor zijn zesde zege in de Formule 1. De Fin schoot geweldig weg bij de start en reed van P3 op de grid naar P1 in de aanloop naar de eerste bocht. Vanaf de eerste plek reed Bottas een geweldige eerste stint, waarna hij zijn leiding consolideerde na zijn twee pitstops. Behalve een geweldige zege voor de Fin, leverde de zege en passant de zesde wereldtitel bij de constructeurs op voor Mercedes.

Bottas glunderde na zijn indrukwekkende zege tijdens de top drie interviews: "Ik ben blij, heel blij. Het was erg close in de kwalificatie en hier als derde starten is verre van ideaal.. Maar ik had het zeker nog niet opgegeven en je weet dat alles mogelijk is vandaag. De beste kans die ik had was bij de start en die was geweldig van mijn kant en Sebastian had een issue, waardoor ik de leiding pakte. Daarna was de pace gewoon erg goed."

De Fin, die ook nog tot Driver of the Day verkozen werd, was bovendien trots op zijn team na het behalen van weer een constructeurstitel: "Ik ben erg trots om deel uit te maken van dit team. Zes constructeurstitels, het team heeft geweldig werk geleverd."