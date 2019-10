Renault-coureurs teleurgesteld na slechte kwalificatie in Japan

Het team van Renault kan niet spreken van een goede kwalificatie voor de Grand Prix van Japan. Daniel Ricciardo en Nico Hulkenberg kwamen niet verder dan een teleurstellende zestiende en vijftiende positie. Ricciardo moest na de eerste kwalificatiesessie al uitstappen, terwijl zijn teamgenoot met een hydraulisch probleem geen tijd kon neerzetten in de tweede sessie.

Renault heeft het niet gemakkelijk. Kort geleden hoorde het team dat na Red Bull Racing ook het dit seizoen verrassende McLaren de motorleverancier gaat verlaten. Wat nog erger is voor de Fransen, is dat juist dat team wel de derde kwalificatiesessie wist te behalen en ook goede tijden wist neer te zetten met dezelfde motor.

Ricciardo, die sinds dit jaar voor het Franse team rijdt, was teleurgesteld na het mislopen van een goed resultaat in de kwalificatie. "Het is teleurstellend om in de eerste sessie er al uit te liggen, maar het is wat het is. Het was een korte ochtend en er was niet veel tijd om het goed te doen, vooral omdat ik twee keer moest stoppen”, zo vertelde hij. De Australiër weet niet precies waar het probleem zat. “Ik weet niet zeker waar het probleem zat, maar het voelde alsof we te weinig snelheid hadden.”

De omstandigheden waren niet fijn en daar had de Renault-coureur ook last van. De wind, wat het gevolg was van de tyfoon, speelde een grote rol. “De omstandigheden zijn lastig, je kunt de wind voelen, maar het is voor iedereen hetzelfde. We zullen proberen ons te herstellen in de race."

Hulkenberg ook niet blij

Zijn teamgenoot Nico Hulkenberg wist wel in de tweede sessie te komen, maar daar bleef het ook bij. De Duitser wilde een snelle ronde neerzetten, maar een probleem hield dat tegen. “Het was zonde om in Q2 geen nieuwe ronde te kunnen rijden. Het lijkt erop dat we een probleem hadden met de hydraulische druk. Hierdoor konden we geen tijd neerzetten, maar de derde sessie leek ook niet echt haalbaar. We zullen zien wat we vanaf de vijftiende positie kunnen doen, we zullen onze koppen omhoog houden en doorgaan."