'Verstappen reed tijdens tweede vrije training met meer vermogen'

Max Verstappen heeft tijdens de tweede vrije training met meer vermogen gereden dan hij gebruikelijk doet. Met het oog op het mogelijk vervallen van de kwalificatie heeft Honda het vermogen opgeschroefd.

Honda wil tijdens de Grand Prix van Japan goed voor de dag komen met Red Bull Racing. De Japanse motorleverancier won dit jaar al twee races, maar hoopt voor eigen publiek op Suzuka ook op succes. Op basis van de tweede vrije training lijkt er het een en ander mogelijk te zijn: Verstappen eindigde de sessie op de derde positie, met een achterstand van drie tienden van een seconde op snelste man Valtteri Bottas.

De thuisrace zorgt volgens technisch directeur Toyoharu Tanabe voor extra druk, maar ook extra motivatie bij Honda. "Alle Japanse fans willen een goed resultaat zien van de auto's met Honda-motoren. Aan de andere kant geeft het ons een soort van druk, maar de fans geven ons ook kracht. We zijn het weekend ingegaan met dezelfde instelling als bij de andere races. We zullen de krachtbronnen aan de hand daarvan afstellen en ons best doen."

De derde tijd van Verstappen in de tweede en afsluitende vrije training kan volgens Tanabe ten dele toegeschreven worden aan het extra vermogen dat de Honda-motor leverde. "Wat betreft de instellingen van de krachtbron zullen we de motor vanmiddag afstellen voor de kwalificatie en de race. Daarna zullen we het zien. Ik hoop dat de tyfoon snel weg is nadat deze in Japan aan land komt."

De reden dat hiervoor gekozen is, is de tyfoon Hagibis. Deze tropische cycloon laat haar sporen duidelijk na tijdens de Grand Prix van Japan: het hele programma van de zaterdag is geannuleerd of verplaatst. De kwalificatie, die eerst zaterdagmiddag zou plaatsvinden, staat nu gepland voor zondagochtend. Mocht die sessie niet door kunnen gaan, dan telt de uitslag van VT2 voor de startopstelling. Verstappen mag in dat geval als derde aan de race beginnen.