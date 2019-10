Sebastian Vettel: "Het wordt lastig om gat met top te dichten"

Het sterke Ferrari van de afgelopen races was op de vrijdag in Japan nog niet terug te vinden. Sebastian Vettel verwacht dat het lastig gaat worden om het gat met Mercedes uit de tweede vrije training te kunnen dichten.

Vettel sloot de tweede vrije training af op de vijfde positie, achter beide Mercedessen, Max Verstappen en teamgenoot Charles Leclerc. Het gat met de snelste man was echter ruim een halve seconde, nadat de Duitser in de eerste vrije training nog een achterstand van een seconde had op de snelste tijd. Vettel vertelde echter aan GPToday.net dat hij verwacht dat het lastig wordt om het gat met de kop helemaal te dichten.

"Eerlijk gezegd zal dat lastig worden. Hopelijk kunnen we met skills en overtuiging een grotere stap zetten dan met de computers en de data. Zoals gezegd zit er wat marge in en was het voor ons niet de perfecte dag. Er zit nog wat meer in de auto, maar je moet ook eerlijk zijn en zeggen dat Mercedes erg snel was. Ook Red Bull zag er comfortabel uit, dus ik verwacht ook dat zij erg sterk zullen zijn op zondagochtend."

'Komen algemeen wat snelheid tekort'

Dat wil niet zeggen dat Vettel ontevreden was. "Het was niet zo slecht als dat je misschien denkt. Ik denk dat het redelijk oké was, maar dat we over het algemeen wat snelheid tekortkwamen. Mercedes zag er vanochtend meteen goed uit, dus het is geen verrassing dat ze dat in VT2 weer lieten zien. Wij hebben zelf nog wat ruimte om te verbeteren", aldus de viervoudig wereldkampioen.

Vettel en Leclerc gingen in de slotfase nog op zachte banden de baan op om een zo snel mogelijke tijd neer te zetten, wat volgens de Duitser met het oog op het feit dat de tweede vrije training mogelijk de grid bepaalt. "We probeerden op het eind een snelle tijd neer te zetten, maar ik zat vast in wat verkeer. Ook ging het circuit niet zo snel vooruit als wij verwachtten, maar we hebben het in ieder geval geprobeerd."