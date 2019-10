Valtteri Bottas blijft kalm: "Het gaat zondag spannend worden in kwalificatie en race"

Valtteri Bottas was de sterkste man tijdens de vrijdag voor de Grand Prix van Japan. De Mercedes-coureur sprak van een zeer positieve dag, maar hij verwacht op zondag forse tegenstand van Ferrari en Red Bull.

Van alle coureurs leek Bottas op vrijdag de sterkste indruk te maken op Suzuka. In de eerste vrije training reed de Fin al de snelste tijd en dat kunststukje herhaalde hij in de tweede oefensessie. In beide trainingen was Bottas teamgenoot Lewis Hamilton te snel af. Hij sprak tegenover GPToday.net na afloop over een positieve dag, waarbij het gevoel vanaf het begin al goed was.

“Het was een erg positieve dag. We hebben de nieuwe onderdelen voor de auto geprobeerd. Ik ben blij dat het droog bleef, want we konden hierdoor veel rijden. Hiervoor hebben we ook wat banden van de zaterdag gebruikt. Alles voelde vanaf het begin goed en ik ben redelijk blij met de auto in het algemeen. We hebben nog wat kleine dingen die we qua balans aan moeten passen, maar de lange runs zagen er vandaag goed uit.”

"We moeten niet vergeten dat het pas de training is. Ik heb het gevoel dat we een stap gezet hebben met de auto en dat is een goed gevoel. We kunnen de auto verder pushen dan voorheen. We moeten ons richten op onszelf, wetende dat het zondag spannend gaat worden tijdens de kwalificatie en de race."

Indeling van vrijdag anders door afgelasting zaterdag

Vanwege de naderende tyfoon Hagibis besloot de Formule 1 voor aanvang van de eerste vrije training dat er zaterdag niet gereden wordt op Suzuka. De kwalificatie wordt als alles goed gaat zondag verreden, maar mocht dat niet kunnen, dan start Bottas vanaf pole. Men maakt dan gebruik van de uitslag van de tweede vrije training. De veranderde weekendopzet zorgde volgens Bottas voor een andere indeling van de vrijdag.

“We probeerden natuurlijk alles wat we konden vandaag door prioriteiten te stellen en efficiënt te zijn met de tijd. We hebben dat gedaan, wat betekent dat er genoeg werk te doen is om alles voor de kwalificatie van zondagochtend te analyseren. Ik weet zeker dat het team me morgen bezig zal houden. We gaan van de extra tijd gebruikmaken om te kijken naar dingen die beter kunnen.”