Max Verstappen gematigd tevreden: "Staan nog niet waar we willen staan"

Max Verstappen heeft de enige voorbereidingsdag op de kwalificatie en race in Japan afgesloten op de derde positie. Desondanks stelt de coureur van Red Bull Racing dat ze nog niet staan waar ze willen staan op Suzuka.

Door de tyfoon Hagibis is besloten om de activiteiten op Suzuka van de zaterdag in het belang van de veiligheid helemaal te schrappen. Voor de Formule 1-coureurs betekent dit dat VT3 niet doorgaat, terwijl de kwalificatie pas zondagochtend verreden gaat worden. Veel invloed op het werk van Verstappen op vrijdag had dat niet. "Het was een redelijk normale sessie, waarin we iets meer ronden gereden hebben dan normaal", vertelde hij tegenover onder andere GPToday.net.

De Nederlander is gematigd tevreden met zijn vrijdag. "Ik denk dat wij tussen VT1 en VT2 een flinke stap gezet hebben. In de eerste sessie was ik niet zo blij met de balans, maar in VT2 was dat een stuk beter. We zijn nog niet waar we willen zijn. We zullen hard blijven werken, want Mercedes heeft nog een voorsprong op dit circuit. Hier zijn ze echter altijd goed geweest. We gaan kijken naar wat we beter kunnen doen."

Red Bull Racing nam een aantal updates mee naar de thuisrace van motorleverancier Honda en die lijken hun werk vooralsnog behoorlijk te doen. Toch schrijft Verstappen een deel van de progressie van het Oostenrijkse team ook toe aan de nieuwe brandstof van ExxonMobil. "De brandstof is goed. Die lijkt ons een goede stap voorwaarts te geven."