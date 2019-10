Alfa Romeo-coureurs hopen weer punten te scoren na aantal matige races

Het team van Alfa Romeo is redelijk wisselvallig. Kimi Raikkonen sprokkelt zo zijn punten wel binnen, terwijl zijn teamgenoot Antonio Giovinazzi het redelijk moeilijk heeft. Met de aankomende Grand Prix in Japan hoopt Kimi Raikkonen zijn matige reeks, die hij had na de zomerstop, te kunnen beëindigen en weer een goed resultaat neer te kunnen zetten. Giovinazzi hoopt dat hij samen met het team het roer om kan draaien en in de punten kan eindigen.

Ijskoude Raikkonen niet onder de indruk

Kimi Raikkonen zei aan de vooravond van de eerste vrije en tweede training in Japan, dat het team zich moet gaan revancheren. "De laatste vier races waren teleurstellend voor mij en het team, maar we moeten niet vergeten dat we er sterk uitzagen in België en Italië, ondanks de problemen waardoor ik niet in de punten kon eindigen.”

De ijskoude Fin hoopt op het historische Suzuka, waar dit weekend geracet gaat worden, de rivalen deze keer de baas te zijn. “De sleutel tot succes is om de vorm te herstellen die we na de pauze hadden: de kloof met onze rivalen in de middenmoot is niet groot en hopelijk kan een circuit als Suzuka ons helpen het meeste uit onze auto te halen. Het is een circuit dat ik leuk vind en de fans zijn ongelooflijk, dus ik kijk uit naar het weekend”, vertelde hij tegen de media.

Giovinazzi wil punten scoren

Giovinazzi, die op dit moment op de achttiende positie en voor de twee Williams-coureur staat in het kampioenschap, denkt in Japan een goede kans te maken op een puntenfinish. “Suzuka is een van die historische circuits waarop iedereen het goed wil doen. Het is een zeer uitdagende lay-out en om er voor het eerst in een Formule 1-bolide op te rijden, is een hele ervaring."

"Ik had een goede reeks races voor Rusland en ik weet dat we in Japan weer op dat niveau kunnen zijn. Het is een heel ander circuit dan de laatste waar we hebben gereden, dus hopelijk kunnen we het geluk omdraaien en terugkomen in de punten. "