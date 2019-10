Stoppen F1-races door regen ziet er volgens Raikkonen 'belachelijk' uit

Kimi Raikkonen baalt ervan dat de coureurs in de Formule 1 al snel niet meer kunnen rijden als het regent. Volgens de wereldkampioen van 2007 is dat het gevolg van de banden van Pirelli, die het water gewoonweg niet kunnen afvoeren.

In de loop der jaren zijn er steeds vaker Formule 1-races stilgelegd op het moment dat het regende. Een bekend voorbeeld daarvan is de Grand Prix van Maleisië in 2009, maar ook de Canadese Grand Prix van 2011 en de Braziliaanse Grand Prix van 2016 moesten (tijdelijk) gestaakt worden vanwege de regen. Op andere momenten, zoals het meest recentelijk tijdens de Grand Prix van Duitsland van dit jaar, wordt de safety car ingezet om de race te neutraliseren.

Het is een ontwikkeling die veel fans betreuren. Zij zien de coureurs veel liever duels uitvechten in de regen, maar volgens Raikkonen is het logisch dat dit tegenwoordig niet meer mogelijk is. De Alfa Romeo-coureur baalt er zelf ook van dat races gestaakt worden door de regen, maar door de regenbanden van Pirelli kan het volgens hem niet anders.

"Ik denk dat het zal gaan zoals normaal, door met de safety car te gaan rijden. Het kan echter ook zo zijn dat ze het na de vrijdag helemaal cancelen als het er slecht uitziet. Ik weet niet precies hoe het werkt. We weten echter hoe gelimiteerd we zijn door de banden, want we weten hoe snel we aquaplanen als het regent. Dan heb je natuurlijk nul controle", vertelde de Fin aan onder andere GPToday.net.

"Toen ik net begon in de Formule 1, hadden we geen problemen als het keihard regende. Het is duidelijk dat de banden niet op hun best zijn met stilstaand water. Zo is het helaas. Het lijkt misschien alsof er weinig water staat en het ziet er belachelijk uit dat we soms niet kunnen rijden, maar zo is het nu in de regen. Je verliest dan de controle over de auto. Als het gaat regenen zoals ze voorspellen, dan is het duidelijk dat we niet gaan rijden."