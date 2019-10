Max Verstappen behoudt vertrouwen in Red Bull en mikt op podium in Suzuka

Waar ligt de toekomst van Max Verstappen? De Nederlander benadrukt dat hij zijn geduld bij Red Bull Racing nog niet aan het verliezen is, terwijl hij met het Oostenrijkse team hoopt het podium te behalen op Suzuka.

De afgelopen week was er het een en ander te doen om uitlatingen van Jos Verstappen, die aangaf hij zich zorgen maakt om Red Bull Racing. Het team dreigt volgens hem de slag te missen als het gaat om de ontwikkelingsrace, waarin Mercedes en Ferrari momenteel meer progressie lijken te boeken. De afgelopen races lijkt Red Bull namelijk tekort te komen.

In Rusland werd Verstappen vierde na wat hij zelf een saaie race noemde tijdens de persconferentie in Japan. "Ik was niet echt teleurgesteld, maar ik was natuurlijk ook niet erg blij. Dat is volgens mij echter wel normaal na wat voor mij een behoorlijk saaie race was. Je klinkt natuurlijk altijd blijer als je wint of een heel spannende race hebt en op het podium eindigt."

"De laatste races zijn niet onze sterkste geweest, maar ik geloof erin dat we het beter kunnen doen. We werken er ook hard aan om het te laten lukken. Ik denk dat het verkeerd zou zijn om na de race in Sochi erg blij uit de auto te stappen. We blijven hard pushen. Wat betreft de toekomst: ik weet het nog niet, maar ik maak me er geen zorgen om en ik wil gewoon winnen. Ik zal ook altijd mijn best doen en dat geldt ook voor het team."

Podium doelstelling voor Verstappen

In de afgelopen drie seizoenen wist Verstappen drie keer het podium te halen op Suzuka: in 2016 en 2017 werd hij tweede, in 2018 volgde de derde plek. Ook voor dit jaar is dat weer het doel voor de Nederlander. "Het podium is absoluut het doel. Eerst moeten we echter kijken hoe het weekend gaat wat betreft het weer. We zullen dit weekend echter volledig ons best doen om een goed resultaat te behalen."

