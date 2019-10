Salaris van 8 miljoen voor Toto Wolff bij Mercedes

Toto Wolff is al enkele jaren teambaas en aandeelhouder van het Formule 1-team van Mercedes. Dat de Oostenrijkse zakenman goed boert is ook al lange tijd duidelijk, maar nu is bekend geworden dat hij 8 miljoen per jaar salaris verdient in zijn functie voor het Duitse automerk.

Mercedes F1 maakt winst

De informatie werd onthuld door de Oostenrijkse krant Osterreich, naar verluidt gebaseerd op de uitgave van de balans van Mercedes vorig jaar in een jaarverslag. De cijfers zijn fascinerend te noemen.

Mercedes heeft bijvoorbeeld 350 miljoen euro uitgegeven om het team één jaar te besturen, maar er was 380 miljoen omzet, wat een winst van 30 miljoen betekent voor het titel winnende Formule 1-team.

Salaris Wolff en Lauda

De salarissen van de teambazen werden ook onthuld, waarbij zowel Wolff als wijlen Niki Lauda elk ongeveer 8 miljoen euro ontvingen voor hun diensten.

"Formule 1 levert een belangrijke bijdrage aan de status van de achtste meest waardevolle ter wereld", zei Mercedes zelf naar verluidt in het jaarverslag.