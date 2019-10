Romain Grosjean vreest dat gewicht auto's 'uit de hand loopt' in 2021

Romain Grosjean is van mening dat het gewicht van de huidige Formule 1-auto's 'uit de hand loopt', terwijl het gewicht nog verder omhoog dreigt te gaan in 2021.

De huidige reglementen schrijven voor dat Formule 1-auto's hoe dan ook niet minder dan 743 kilogram mogen wegen, zonder dat de brandstof meegerekend wordt. Dat is al een flinke stijging ten opzichte van tien jaar geleden, toen het gewicht zonder brandstof nog op zo'n 600 kilogram lag. Grosjean benadrukt dat het grootste probleem van het hoge gewicht bij de banden ligt, wat het lastig maakt om daar een hele stint op te letten.

"Het loopt een beetje uit de hand", zei Grosjean. "Ons grootste probleem met het gewicht is dat het meer druk uitoefent op de banden, want de auto's zijn bij de start zo'n 200 kilogram zwaarder dan tien jaar geleden. 200 kilogram meer gewicht zorgt voor veel grotere druk op de banden, wat het nog lastiger maakt om ze goed te houden."

'18-inch banden vergroten de problemen'

In 2021 zal de Formule 1 nieuwe bolides krijgen die uitgerust worden met 18-inch velgen, die afgelopen maand voor het eerst getest werden door Renault. De Formule 2 mag komend jaar al proeven aan de nieuwe bandenmaat. Volgens Grosjean zal het nieuwe ontwerp alleen maar meer problemen veroorzaken voor de teams en coureurs, omdat het bijdraagt aan een verdere verhoging van het gewicht van de auto's.

"Naar aanleiding van de mensen met wie we gesproken hebben, geloven we dat dit de problemen erger gaat maken", stelt Grosjean. "Het is zwaarder en het is ook nieuwe technologie, dus alles moet opnieuw gedaan worden. Op basis van de mensen met wie ik gesproken heb, lijkt het erop dat het nog lastiger gaat worden om de banden onder controle te houden met deze velgen van 18 inch."