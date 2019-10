Doornbos: "Jos Verstappen heeft tik op de vingers gehad van Red Bull"

Jos Verstappen leverde vorige week de nodige kritiek op Red Bull Racing en dat zal het team hem niet in dank afgenomen hebben. Dat vermoedt Robert Doornbos, die dat tijdens een uitzending van Peptalk zei.

Het tegenvallende begin van de tweede seizoenshelft heeft voor zorgen gezorgd bij de familie Verstappen. Daar waar Red Bull Racing meestal een extra versnelling weet te vinden in de tweede seizoenshelft, lukt dat vooralsnog niet in 2019. Max Verstappen stond alleen in Singapore op het podium, maar in Rusland bleek dat het team de slag in de ontwikkeling lijkt te verliezen van Ferrari en Mercedes.

Verstappen senior sprak zich daarop vorige week maandag in Peptalk uit over de huidige situatie. Hij maakt zich nadrukkelijk zorgen over 2020. "Dit jaar zijn we in principe niet dichterbij gekomen aan de concurrentie, dus waarom zouden we dat gat volgend jaar wel ineens kunnen dichten? Bij het team moet er wat veranderen om mee te kunnen doen om de wereldtitel."

Doornbos vermoedt irritatie bij Red Bull

Maandag was Doornbos te gast in Peptalk en hij kan zich wel vinden in de zorgen van Verstappen. Toch denkt hij dat die uitspraken ervoor gezorgd hebben dat de vader van Max Verstappen, die zelf 107 Grands Prix reed, te horen gekregen heeft dat zijn opmerkingen niet bijzonder gewaardeerd werden.

"Hij zal 's avonds absoluut een berichtje van het team gekregen hebben met de vraag of het nodig was die uitspraken te doen. Red Bull weet zelf ook hoe fragiel de situatie eigenlijk is. Als ze Max volgend jaar geen auto leveren waarmee hij echt competitief kan zijn, dan is het afgelopen. Volgend jaar is dus alles of niets", voorspelt Doornbos over het seizoen 2020, dat hij ziet als een cruciaal jaar voor zowel Red Bull Racing als Verstappen.