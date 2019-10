Max Verstappen: "Het is algemeen bekend dat ik meer uit de RB15 haal dan erin zit"

Max Verstappen steekt naar eigen zeggen in een uitstekende vorm. Volgens de coureur van Red Bull Racing is het geen geheim dat hij dit seizoen beter presteert dan waar de auto toe in staat is.

Verstappen staat met nog vijf races te gaan in 2019 op de vierde positie in het kampioenschap voor coureurs. De Nederlander scoorde in Oostenrijk en Duitsland twee knappe zeges, waarna hij in Hongarije de eerste pole position uit zijn carrière boekte. Daarnaast stond hij nog vier keer op het podium, waardoor zijn achterstand op nummer 3 Charles Leclerc momenteel slechts drie punten bedraagt.

"Ik denk denk dat het algemeen bekend is dat ik beter gepresteerd heb dan het niveau van de auto dit jaar", vertelde Verstappen tegenover De Telegraaf. "Mensen denken vaak dat Red Bull op gelijke hoogte staat met de andere topteams, maar de achterstand is iets groter dan het lijkt. Voor Singapore dacht ik echt dat we volgend jaar om de titel mee zouden kunnen strijden. Nu denk ik dat niet meer."

'Ben twee tienden sneller dan Hamilton en Leclerc'

Het lijkt Verstappen aannemelijker dat Ferrari en Mercedes in 2020 om de titels strijden in de Formule 1. Mocht hij de kans hebben om bij een van die teams te kunnen rijden, dan denkt de Red Bull-coureur dat hij sneller zou zijn dan Lewis Hamilton en Leclerc. "Als ik in dezelfde auto als Hamilton of Leclerc zit, denk ik dat ik zo'n twee tienden sneller zou zijn."