Max Verstappen geeft inkijkje in 'goede' relatie met Christian Horner

Max Verstappen heeft een opvallend inkijkje gegeven in zijn verstandhouding met Christian Horner. De Nederlander heeft 'een goede band' met zijn teambaas, die volgens hem vriendelijk, maar ook streng kan zijn.

Verstappen werkt sinds de Spaanse Grand Prix van 2016 samen met Horner bij Red Bull Racing. Bij dat team behaalde de coureur zijn grootste successen in de Formule 1 tot nu toe. In drieënhalf jaar pakte Verstappen zeven zeges en een pole position, terwijl hij in totaal 28 keer op het podium stond. Vanuit het team kreeg de 22-jarige dan ook regelmatig lof over zijn optredens, zeker vanuit de hoek van Horner.

Tegenover onder andere GPToday.net ging Verstappen dieper in op zijn verstandhouding met Horner. Die omschrijft hij als 'goed', waarbij ze ook kunnen praten over andere zaken dan het racen. "Ik praat veel met Christian en heb een goede band met hem. We kunnen goed met elkaar opschieten. In het eerste seizoen van een samenwerking is het altijd een beetje wennen aan elkaar, maar ik denk dat het nu na enkele jaren wel goed zit."

'Kan met Horner ook over persoonlijke dingen praten'

"Ik denk ook dat Christian ook de perfecte teambaas is voor Red Bull. Hij motiveert mensen, is vriendelijk, maar als het moet kan hij ook streng en duidelijk zijn. Hij is dan hard genoeg, maar niet op een lompe manier. Hij blijft altijd redelijk naar mensen en ik denk dat de mensen in het team dat kunnen waarderen. Ik heb het met hem niet altijd over racen, maar ook over andere, persoonlijke dingen. Dat kan niet met iedereen en iedere teambaas, maar dat kan ik wel met Christian."

Dat Horner af en toe streng kan zijn, heeft Verstappen zelf ook ondervonden. "Ik denk dat ik de afgelopen jaren ook wel kritiek gehad heb, ook van Christian en Helmut. Dat moet ook, en ik heb liever dat ze het direct naar mij doen dan dat ze sneaky eromheen proberen te praten. Op die manier ben ik ook opgevoed. Het kan ook niet dat je alleen maar naar een persoon luistert."