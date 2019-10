Max Verstappen had eigenlijk startnummer 3 willen kiezen in de Formule 1

Sinds zijn debuut in de Formule 1 is Max Verstappen onlosmakelijk verbonden met het getal 33. Bij het sponsorevenement Exact Live liet de coureur van Red Bull Racing echter doorschemeren dat dit niet zijn eerste keuze was.

Voorafgaand aan zijn debuut in de Formule 1 in 2015 koos Verstappen voor het startnummer 33, maar liever had hij dus een ander nummer gekozen. Bij het evenement van sponsor Exact liet de Nederlander doorschemeren dat hij liever het getal 3 had gekozen, omdat dit zijn lievelingsgetal was. "Van kleins af aan was dat mijn favoriete nummer. Ik plakte overal nummer drie op. Op mijn kart plakte ik een drie."

"De dag erna haalde ik die weer eraf en plakte ik een andere drie erop met een andere vorm. Het was gewoon echt mijn favoriete nummer. Ik probeerde het nummer altijd wel te krijgen, maar niet altijd kun je je nummer kiezen. Toen kwamen we uit bij de Formule 1. Daar kun je je eigen nummer kiezen, alleen had Daniel Ricciardo al nummer drie en dat kon ik dus niet kiezen. Dus ik dacht, dan zet ik er nog een drie achter. Hopelijk brengt het dan dubbel geluk."

De gedwongen keuze voor startnummer 33 heeft Verstappen echter geen windeieren gelegd. Na twee derde van zijn vijfde Formule 1-seizoen staat de teller op zeven Grand Prix-zeges en een pole position, terwijl hij tevens 28 keer de gang naar het podium mocht maken. Ook bezit Verstappen met nummer 33 het record van de jongste coureur die een Grand Prix wist te winnen.