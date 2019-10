Helmut Marko: "We kunnen dit jaar nog steeds 5 races winnen"

Max Verstappen kan dit jaar nog altijd drie races winnen, waardoor zijn totaal op vijf zou komen. Dat is de mening van Helmut Marko van Red Bull, ondanks de slechte periode na de zomerstop van het Oostenrijkse team.

Dat het niet florissant gaat met Red Bull Racing na de zomerstop is duidelijk. De verwachtingen voor Singapore waren hoog, maar het werd niet het weekend waarop Max Verstappen gehoopt had. Ook al finishte de Nederlander als derde, vooraf werd verwacht dat hij de race kon winnen. Opmerkelijk genoeg zijn de eerste twee races na de zomerstop gewonnen door Charles Leclerc in een Ferrari, op dominante wijze. De derde race na de zomerstop werd ook door Ferrari gewonnen, door de Duitser Sebastian Vettel.

Afgelopen weekend was Leclerc in Rusland ook op weg naar de zege, ware het niet dat een Safety Car op het juiste moment voor Mercedes kwam waardoor Lewis Hamilton er met de zege vandoor ging.

Nieuwe motor

Max Verstappen had ook te maken met een gridstaf in Rusland vanwege een nieuwe motor en mijmerde zelfs al voorzichtig dat het achteraf beter was geweest als die motor in Singapore gewisseld was. Niettemin hopen zowel Honda als Red Bull in de volgende twee Grands Prix er met de winst vandoor te gaan. Zowel in Japan als Mexico moet Max Verstappen kunnen winnen.

Mede door de nieuwe motor die Verstappen kreeg zou de rest van het seizoen nu veiliggesteld zijn voor nieuwe gridstraffen.

Jos Verstappen voert de druk op

Ook vader Jos Verstappen is bezorgd over het niveau van Red Bull Racing en kwam met een paar duidelijke uitspraken. Hij vraagt zich openlijk af of er op korte termijn verbetering komt in de situatie bij Red Bull.

Winst nog steeds mogelijk

Dr. Helmut Marko heeft gereageerd op de uitspraken van Verstappen. Tegenover Servus TV reageerde hij kort: "Ik heb aan het begin van het seizoen gezegd dat we vijf races konden winnen en ik denk dat dit nog steeds mogelijk is. We kunnen dat doel nog steeds bereiken, ik ben positief."

Volgens ingewijden binnen Red Bull Racing is Marko van mening dat Max Verstappen in staat moet zijn om de races in Japan, Mexico en Brazilië te kunnen winnen.