Jos Verstappen: "Vragen ons af of er op korte termijn verbetering komt bij Red Bull"

Jos Verstappen maakt zich zorgen om de situatie bij Red Bull Racing. Het team komt momenteel fors tekort en binnen het kamp van Max Verstappen beginnen er twijfels te ontstaan of er in 2020 om de titel gestreden kan worden.

Verstappen wordt door velen gezien als een van de beste coureurs in de Formule 1 op dit moment, maar strijden om de wereldtitel wil nog niet echt lukken. Momenteel bezet de enige Nederlandse troef in de Formule 1 de vierde positie in het kampioenschap na onder andere twee zeges, maar na de zomerstop wil het nog niet echt vlotten bij de Red Bull Racing-coureur.

De belangrijkste oorzaak daarvan is dat Red Bull op dit moment tekort schiet. Bij Verstappen senior zijn er twijfels of dat op korte termijn verholpen kan worden. "Wij maken ons enorm zorgen of er op korte termijn verbetering komt. Wij zullen binnenkort met het team gaan praten wat we eraan kunnen doen. Wij zijn afhankelijk van het materiaal dat we krijgen en dat is op dit moment niet goed genoeg", vertelde hij in Peptalk op Ziggo Sport.

'Red Bull staat sinds zomerstop beetje stil'

Wat Verstappen, die 107 Grands Prix reed, vooral zorgen baart, is het feit dat Red Bull Racing na de zomerstop ineens een grotere achterstand heeft op Ferrari en Mercedes. "We zouden dichterbij moeten zitten, maar het is moeilijker dan we denken. Het frustreert enorm. Voor de zomerstop ging het de laatste wedstrijden eigenlijk enorm goed, en na de zomerstop zijn wij een beetje blijven stilstaan."

"De anderen hebben sindsdien wel progressie geboekt. Max kan er weinig aan doen: we zijn gewoon afhankelijk van het team. We blijven een beetje achter met de auto, we blijven een beetje achter met de motor. Aan die combinatie moet harder aan gewerkt worden, willen wij volgend jaar voor het wereldkampioenschap kunnen meedoen."