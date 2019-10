Marko: "Max Verstappen klaar voor titel, maar wij moeten juiste materiaal leveren"

Max Verstappen blijft indruk maken op Helmut Marko. De talentscout en adviseur van Red Bull ziet dat de Nederlander klaar is voor het binnenhalen van een titel, maar dan moet het team hem wel van het juiste materiaal voorzien.

Met nog vijf races te gaan in 2019 bezet Verstappen de vierde positie in de titelstrijd. De Nederlander lag voor de zomerstop nog op de derde positie, maar na de zomerstop lijkt Red Bull Racing de slag gemist te hebben. Het team kan zich niet meten aan Ferrari en Mercedes en dat baart de familie Verstappen een beetje zorgen. Ook Marko beseft dat Red Bull beter materiaal moet leveren als Verstappen kampioen wil worden.

"Hij is een complete coureur en hij is klaar voor het kampioenschap. We moeten hem alleen het juiste materiaal geven en dan wordt hij kampioen. Hoe meer routine een coureur krijgt, hoe sneller hij wordt, hoe minder hij van de banden vraagt, hoe minder hij de motor belast enzovoorts. Er zit dus nog meer aan te komen, maar zijn snelheid is al helemaal goed", vertelde de Oostenrijker aan Motorsport.com.

Persoonlijkheid Verstappen 'met zijn succes meegegroeid'

Voorafgaand aan het seizoen 2019 kreeg Verstappen een nieuwe rol binnen Red Bull Racing. Daniel Ricciardo vertrok afgelopen winter bij het team, waardoor de Nederlander nu de meest ervaren coureur in dienst van Red Bull is. Dat houdt voor hem ook in dat hij zich meer moet opwerpen als de leider van het team.

Volgens Marko doet Verstappen dat echter met verve. De Oostenrijker prijst de persoonlijkheid van de nog altijd zeer jonge coureur. "Dat is ook zo verbazingwekkend aan hem. Ondanks dat hij nog maar 22 jaar oud is, is hij de natuurlijke leider in het team. En hij doet het met bravoure. Zijn persoonlijkheid is met zijn snelheid en succes meegegroeid."