Giovinazzi voelde zich als 'ham in de sandwich' bij botsing kort na start in Sochi

Antonio Giovinazzi stelt dat hij weinig kon doen aan zijn betrokkenheid bij de botsing met Romain Grosjean en Daniel Ricciardo. De Alfa Romeo-coureur voelde zich als 'de ham in een sandwich'.

Het trio clashte kort na de start met elkaar in de vierde bocht. Grosjean reed aan de buitenkant van Giovinazzi, die aan de binnenkant Ricciardo had zitten. De Italiaan werd in de mangel genomen, waarna de coureur van Haas crashte en de Renault spinde. Grosjean viel meteen uit, terwijl Ricciardo niet veel later uitviel als gevolg van de schade die hij bij het incident opgelopen had.

"Ik was als de ham in een sandwich", vertelde Giovinazzi over de botsing. "Ik probeerde te liften toen ik in het midden zat, maar het was te laat. Ik denk dat ze links en rechts niet wisten dat er nog een auto in de bocht zat. We zijn toen gestopt voor een nieuwe voorvleugel, maar daarna moesten we onderzoeken wat er gebeurd was met de vloer en de ophanging, omdat het een behoorlijk zware tik was met de twee auto's."

In de slotfase van de race moest Giovinazzi ook teamgenoot Kimi Raikkonen nog voorbij laten gaan. Dat gebeurde na de safety car-fase, waardoor hij uiteindelijk als laatste over de finish kwam. Volgens Giovinazzi waren zijn banden nog niet goed opgewarmd voor de herstart. "Ik reed op de mediums en hij op de softs. Mijn banden waren niet klaar voor goede tractie uit de laatste bocht."