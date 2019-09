Sebastian Vettel weet dat V12-motoren niet terug zullen komen in Formule 1

Sebastian Vettel heeft een verklaring gegeven over zijn uitspraken dat de Formule 1 terug moet naar V12-motoren. De Ferrari-coureur weet dondersgoed dat dit geen echte mogelijkheid is.

Tijdens de Russische Grand Prix was Vettel op weg naar een mooi resultaat toen het noodlot voor hem toesloeg. De viervoudig wereldkampioen startte geweldig en nam meteen de leiding in handen, waarna hij geen gehoor gaf aan een teamorder om Charles Leclerc voorbij te laten. De Duitser kwam vervolgens na zijn pitstop achter Leclerc terug op de baan, waarna een probleem met de MGU-K een einde maakte aan zijn race.

Over de boordradio maakte Vettel zijn onvrede duidelijk door fors uit te halen naar de huidige generatie V6-turbomotoren met hybride-component. "Haal verdomme de V12's terug", klonk het vanuit de cockpit van de Ferrari van Vettel. Na de race verklaarde hij die opmerking. "Natuurlijk weet ik dat het geen optie is om terug te gaan naar de V12-motoren. Deze motoren zijn complex en voor engineers enorm fascinerend."

"Zelf denk ik er echter ook iets van. Ik denk niet dat het veel voordelen heeft voor het racen en voor de kijkers. Op het moment dat ik het zei, was het natuurlijk erg bitter. Tot dat punt reed ik voor mijn gevoel erg goed en zag het eruit als een goede middag. Het is ook logisch dat de eerste reactie nadat de auto kapot gaat niet altijd de meest blije reactie is."