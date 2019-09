FIA geeft verklaring voor afkeuren afwijkend helmontwerp Kvyat in Rusland

Enkele jaren geleden heeft de Formule 1 het almaar veranderen van de helmontwerpen aan banden gelegd. Daniil Kvyat werd daar in Rusland het slachtoffer van: hij mocht zijn speciale ontwerp niet dragen.

Door de jaren heen zijn coureur hun helm steeds vaker gaan gebruiken als persoonlijk canvas door steeds vaker de kleuren op de helm aan te passen. Sebastian Vettel maakte het meest gebruik van die vrijheid: tussen 2010 en 2013 stond hij vrijwel iedere race aan de start met een afwijkend helmontwerp, waarbij alleen de door Red Bull opgevulde vlakken gelijk bleven.

Volgens de FIA zorgde dit voor verwarring bij de fans. De helm zorgt namelijk voor herkenbaarheid van de coureur die in de auto zit en almaar wisselende helmontwerpen helpen niet in de herkenning. Daarom werd een regel ingesteld waardoor coureurs slechts een keer in een seizoen een speciale, anders gekleurde helm mogen dragen. Deze regel zat Kvyat dwars in Rusland.

Helm Kvyat 'niet substantieel gelijk' aan origineel

De Toro Rosso-coureur had voor zijn thuisrace een speciaal en overwegend wit helmontwerp laten maken, maar door de reglementen mocht hij deze niet helm dragen. In Italië reed Kvyat reeds met een ander helmontwerp en de FIA bleek in Rusland onverbiddelijk. "We werden gevraagd of de helm gezien zou worden als substantieel gelijk aan de normale versie, maar ons antwoord was nee", vertelde wedstrijdleider Michael Masi daarover.

Het besluit van de FIA lijkt enigszins hypocriet. Vettel rijdt nog altijd vrijwel iedere race met een aangepast helmontwerp, dat slechts in details verschilt met zijn normale helm. Tevens reed ook Max Verstappen dit jaar twee keer met een afwijkende helm: in Oostenrijk was zijn helm geel in plaats van het gebruikelijke wit, in België juist oranje. De Nederlander lijkt daarmee weggekomen te zijn, omdat volgens Masi 'niet alle teams en coureurs' de FIA inlichten over de veranderingen.