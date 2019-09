Günther Steiner in de problemen na uitspraak over stewards in Rusland

Günther Steiner heeft zich in Rusland niet geliefd gemaakt bij de FIA. De autosportbond gaat nogmaals goed kijken naar de uitlatingen die de teambaas van Haas F1 deed naar aanleiding van de tijdstraf voor Kevin Magnussen.

Magnussen kreeg tijdens de race op het Sochi Autodrom een tijdstraf van vijf seconden, nadat hij in bocht 2 van de baan was gegaan en niet op de juiste manier langs de borden teruggekeerd was op de baan. De Deen was daar na afloop van de race verbolgen over en ook Steiner was het absoluut niet eens met dat besluit van de stewards. Het kostte Magnussen twee punten, want hij viel van P8 terug naar P9.

Steiner besprak de kwestie niet rechtstreeks met de dienstdoende stewards in Sochi, maar koos ervoor om via de boordradio zijn onvrede te uiten. Hij vertelde daar over een 'stomme, idiote steward'. De FIA wil gaan kijken naar die uitspraak, omdat men mogelijk vindt dat Steiner hiermee een grens overschreden heeft.

De FIA heeft de mogelijkheid om gerechtelijke procedures aan te spannen tegen mensen die schade berokkenen aan de sport. Zo staat in de Internationale Sportieve Code een gedragscode die voorschrijft dat 'deelnemers geen uitspraken mogen doen om schade toe te brengen aan de status en/of reputatie van de FIA, haar organen, leden of het management'.

Het is nog onduidelijk of de FIA daadwerkelijk actie gaat ondernemen tegen Steiner, die zich regelmatig kritisch uitlaat over de stewards.