Toto Wolff: "Mercedes heeft het sinds 2013 niet zo lastig gehad"

Mercedes is momenteel even niet meer de dominante factor in de Formule 1. Teambaas Toto Wolff vergelijkt de huidige situatie met die van 2013, toen het team voor het laatst niet het beste pakket had.

De laatste zege van Mercedes dateert alweer van het eerste weekend van augustus, toen Lewis Hamilton de Grand Prix van Hongarije won. Sindsdien was het Duits-Britse team weliswaar sterk in België, Italië en Singapore, maar Ferrari ging er daar met de pole positions en de zeges vandoor. Ook in Rusland lukte het Mercedes niet om de pole te pakken: die was voor Charles Leclerc.

Wolff denkt dat het inlopen van de achterstand op Ferrari te doen is, maar hij ziet wel dat het team momenteel niet de toon aanvoert. "We zien in de laatste races dat we niet meer het snelste pakket hebben. We hebben een zeer goed chassis, maar qua vermogen en luchtweerstand komen we tekort op Ferrari. Dit is iets wat we echt onder controle moeten krijgen. Ook moeten we hard werken, maar het is eigenlijk een leuke uitdaging."

"Aanvankelijk is het altijd lastig om jezelf opnieuw te kalibreren. Als je verwachting is dat we de volgende gaan winnen en je dan ineens niet wint, en je daarna de volgende ook niet wint, dan is het lastig om je eigen verwachtingen in toom te houden. Ik denk echter dat we er komen en het is een goede situatie. Ik herinner me dit alsof het 2013 was, met het verschil dat we aan de leiding gaan in de titelstrijd."

Mercedes pakte in de afgelopen vijf seizoenen liefst tien wereldtitels: alle constructeurtitels sinds 2014 gingen naar het team, dat met Hamilton (vier keer) en Nico Rosberg ook de titels bij de coureurs opeiste. Ook dit jaar gaat Mercedes weer riant aan de leiding in beide kampioenschappen en stevent het af op een record: nog nooit wist een team in zes jaar tijd twaalf wereldtitels te behalen.