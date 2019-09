Alexander Albon wijt crash tijdens kwalificatie aan de wind

Alexander Albon maakte geen goede beurt tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Rusland. De Red Bull Racing-coureur crashte, wat volgens hem veroorzaakt werd door de wind.

Door zijn crash zal Albon op het Sochi Autodrom vanuit de achterhoede moeten starten, nadat hij in Q1 werd uitgeschakeld. In bocht 13 belandde de Britse Thai in de baanafzetting tijdens een poging om zijn eerder gezette rondetijd te verbeteren. De crash zorgde er echter voor dat zijn sessie erop zat en dat hij op zondag inderdaad vanuit de achterhoede moet komen.

"Ik werd verrast door de wind", vertelde Albon aan onder andere GPToday.net. "Het was lastig en remde net iets te laat. Ik dacht dat ik ermee weg kon komen, want anders had ik mezelf de uitloopstrook wel op gestuurd. Ik probeerde de bocht echter te houden en raakte de achterkant kwijt. Het is niet makkelijk als daar een rugwind staat en de muur staat dichtbij het uitkomen van de bocht, dus dat was het helaas."

Albon ontkent dat druk gerelateerd aan druk is

Red Bull Racing zal dit na Mexico kiezen of Albon of Pierre Gasly het zitje naast Max Verstappen in 2020 krijgt. De huidige Red Bull-coureur ontkent dat hij onder de druk bezweek en crashte. "Ik denk niet dat ik onder druk sta voor het zitje. Het is voor mij bovenal een kans. Het maken van een fout helpt natuurlijk niet. Bovendien ben ik vooral teleurgesteld over het resultaat en dat ik crashte."

Data race pace bemoedigend voor Albon

Albon miste op vrijdag een groot deel van de tweede vrije training, omdat zijn vloer beschadigd was en vervangen moest worden. De 23-jarige coureur bevestigde dat hij tijdens de afsluitende vrije training van zaterdag werkte aan zijn race pace en zijn rondetijden gaven hem moet. "Het is nooit geweldig om vanuit de achterhoede te starten, want dat heb ik dit jaar al een paar keer gedaan."

"Dit is qua strijden en inhalen echter wel een goed circuit. Het is niet zoals in bijvoorbeeld Singapore. We zullen het dus zien, maar we kunnen nu wel onze banden kiezen voor de start. Daar gaan we naar kijken en dan zien we waar we staan. Ik miste wat lange runs in VT2 door schade aan de vloer. We hebben dat wel kunnen doen in VT3 en dat zag er redelijk goed uit, dus ik maak me niet te veel zorgen."