Daniil Kvyat 'start vanuit Moskou': "Motor niet op tijd gewisseld gekregen"

De eerste afvaller van de kwalificatie was nog voor het begin al bekend. Daniil Kvyat kwam als gevolg van de motorproblemen tijdens VT3 niet in actie. De recente reeks problemen vindt de Rus echter onderdeel van de sport.

De problemen van Kvyat ontstonden tijdens de derde vrije training. Voor de tweede keer dit weekend moest de coureur van Scuderia Toro Rosso een oefensessie afbreken vanwege een probleem. In vrije training 1 bleek het nog om de benzinetoevoer te gaan, in VT3 was het een probleem met de motor. De motor van de thuisfavoriet werd daarom gewisseld en het team was niet op tijd klaar met die wissel voor de kwalificatie.

"We hebben niet in de kwalificatie gereden, omdat het niet echt nodig was", begint Kvyat met een lach tegenover onder andere GPToday.net. "Het duurde te lang om de motor te wisselen en vanaf het begin was het duidelijk dat we niet op tijd klaar zouden zijn. Vandaag kon ik dus niet meedoen aan de kwalificatie, maar op sommige dagen loopt het gewoon zo."

Vanzelfsprekend baalt Kvyat van de gang van zaken in Rusland, maar hij blijft positief. "Ik probeer niet te kijken naar hoe vervelend het is. Deze dingen kunnen gebeuren in de Formule 1. Morgen is de race en dat is met afstand de meest belangrijke dag van het weekend. Ik denk nog steeds dat we het morgen redelijk goed kunnen doen, hoewel ik vanuit Moskou moet starten. Het heeft volgens mij geen zin om mijn koppie te laten hangen."

Reeks motorproblemen 'onderdeel van de sport'

De afgelopen weken lijkt het niet mee te zitten voor Kvyat. Sinds hij in België werd uitgerust met een Spec 4-motor van Honda heeft hij in zowel Italië als Singapore al problemen gehad met zijn krachtbron. Ook in Rusland was het dus alweer raak, maar Kvyat kan dat relativeren. Volgens hem waren er tot drie races geleden geen problemen en zijn dergelijke dingen onderdeel van de sport.

"Tot twee, drie races geleden waren er helemaal geen problemen. Soms is het gewoon het geval dat de problemen je weten te vinden en dan zijn die er een tijdje. Ik weet zeker dat de jongens van het team en Honda hard werken om ervoor te zorgen dat het niet gebeurt en ik denk dat we progressie gaan zien op dat vlak. Recent heb ik wat problemen gehad, maar die zijn onderdeel van onze sport."