Max Verstappen: "Konden gridstraf achteraf beter in Singapore pakken"

Max Verstappen kijkt met een goed gevoel terug op de eerste dag in Rusland, die hij als snelste afsluit. De Red Bull Racing-coureur denkt achteraf dat hij misschien beter zijn gridstraf in had kunnen lossen in Singapore.

Na de kwalificatie zal Verstappen namelijk vijf plaatsen op de grid in moeten leveren. De Nederlander kreeg van zijn team en Honda namelijk een nieuwe verbrandingsmotor voor deze race, wat overigens geldt voor alle coureurs van Red Bull Racing en Scuderia Toro Rosso. Verstappen vindt het niet pijnlijk dat hij de gridstraf in moet lossen na een vrijdag waarop hij er goed bij zat, maar achteraf had hij misschien wel een andere keuze gemaakt.

"Dit is niet bitterzoet. Als je snel bent, kan je nog steeds mensen inhalen. Het is ook altijd lastig om in te schatten wanneer je een straf moet nemen. Als ik had geweten dat Singapore zo lastig zou worden, dan had ik daar misschien de straf wel genomen. Het is nog steeds een beetje een vraagteken wat daar fout ging, maar hier gaat het tot nu toe goed. Het zijn maar vijf plaatsen, dus zo slecht is het ook niet."

Verstappen positief verrast over snelheid in eerste sector

In de ochtendsessie op het Sochi Autodrom reed Verstappen de tweede tijd, waarbij hij minder dan een tiende toegaf op Charles Leclerc. In de tweede vrije training waren de rollen omgedraaid, hoewel de voorsprong van de Red Bull-coureur met drie tienden wel een stukje groter was. Verstappen is blij met de wegligging van zijn RB15 in Rusland en was verrast door zijn snelheid in de eerste sector.

"We kwamen hier aan en de auto werkt hier erg goed, en vooral in de laatste sector gaat het erg goed. Ook in sector 1, met een lang recht stuk en bocht 3 die volgas is, zijn we competitief. Het was een positieve dag, waarop we redelijk wat dingen geprobeerd hebben met de auto. Dat lijkt te werken."

"Wat de sleutel hiertoe is, weet ik niet. We houden ons aan ons eigen programma en proberen het beste balans uit de auto te halen", vertelde Verstappen toen hij gevraagd werd naar wat het geheim is achter de sterke prestatie in de vrije trainingen in Rusland. "Dat werkte vandaag blijkbaar redelijk goed."