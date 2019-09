Max Verstappen: "Ik wil geen rol spelen in de keuze wie mijn teamgenoot wordt"

Het blijft in ieder geval tot na de Grand Prix van Mexico onduidelijk wie de teamgenoot van Max Verstappen wordt in 2020. De Nederlander wil zelf geen rol spelen in dat selectieproces.

Verstappen is inmiddels aan zijn derde teamgenoot in minder dan twaalf maanden tijd toe. Eind 2018 vertrok Daniel Ricciardo bij Red Bull Racing en voor 2019 werd hij vervangen door Pierre Gasly. De Fransman kon echter na twaalf races zijn biezen alweer pakken: hij werd voor België teruggezet naar Scuderia Toro Rosso en voor het restant van 2019 vervangen door Alexander Albon, Verstappens huidige teamgenoot.

Voor 2020 gaat de strijd om het zitje tussen Albon en Gasly, maar Verstappen zal niet betrokken zijn bij het nemen van de beslissing wie uiteindelijk zijn teamgenoot wordt. "Dat is aan Helmut en Christian. Ik ben geen beslissende factor en dat wil ik ook niet zijn. Uiteindelijk maakt het mij niets uit wie mijn teamgenoot is. Zij zijn de baas en nemen de besluiten, dus ik ben wat dat betreft geen doorslaggevende factor", vertelde hij aan onder ander GPToday.net.

Verstappen qua eisen voor auto op een lijn met Albon

Wel ging Verstappen in op de samenwerking met Albon en Gasly. De Nederlander zit meer op een lijn met Albon in wat ze verwachten van hun bolide. Dat noemt Verstappen 'belangrijk voor het team'. "Onze samenwerking verloopt prima. Alex is erg relaxed, maar er is geen verschil met Pierre. Ook die samenwerking beviel mij goed."

"Pierre is een goede gast en ik ben erg blij voor hem dat het goed gaat bij Toro Rosso, dus dat zal hem een goed gevoel geven. Terugkomend op Alex: ik denk dat wij de auto op ongeveer dezelfde manier besturen. Iedereen heeft zijn eigen rijstijl, maar we willen allebei dezelfde dingen van de auto. Dat is ook belangrijk voor het team."