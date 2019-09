Max Verstappen verwacht weinig hinder van gridstraf in Rusland

Max Verstappen zal tijdens de Russische Grand Prix een gridstraf ontvangen voor een motorwissel. De Nederlander vindt dat zelf niet zo'n groot probleem, omdat hij verwacht dat inhalen redelijk goed te doen is op het Sochi Autodrom.

Niet voor het eerst in zijn carrière zal Verstappen een gridstraf ontvangen in Rusland. Ook vorig jaar was dat het geval. De coureur van Red Bull Racing moest toen helemaal uit de achterhoede vertrekken, maar werkte zich vanaf de achttiende plaats razendsnel op naar de top 10. Uiteindelijk werd hij destijds vijfde. Dit weekend volgt er een gridstraf van vijf plaatsen, maar daar is Verstappen eigenlijk niet echt rouwig om.

"Het is niet verkeerd. Vorig jaar startten we vanuit de achterhoede en leek inhalen hier geen groot probleem te zijn. Misschien zijn de teams in de middenmoot dit jaar sterker, maar het zou geen probleem moeten zijn. Je verliest misschien wat tijd ten opzichte van de koplopers, maar realistisch gezien denk ik dat je hier toch als vierde of vijfde zal kwalificeren. Er zal niet veel door veranderen", vertelde hij aan onder andere GPToday.net.

'Ik hou ervan om nieuwe motoren te krijgen'

Het wordt voor Verstappen de tweede keer in drie races dat hij een gridstraf ontvangt voor een nieuwe motor. In Italië moest hij vanaf de allerlaatste positie vertrekken, nadat zijn hele power unit gewisseld werd. In Sochi ontvangt de zevenvoudig Grand Prix-winnaar alleen een nieuwe verbrandingsmotor.

"Ik hou ervan om nieuwe motoren te nemen, want die zien er nieuwer uit", grapt de Nederlander, die daarna wel dieper ingaat op de redenen achter de motorwissel. "We dachten eigenlijk ‘waarom niet’, want ik denk dat we hier niet veel pijn van zullen ondervinden. Het is ook maar een straf van vijf plaatsen, dus we starten niet achteraan de grid. We zouden ook voor de rest van het seizoen veilig moeten zijn nu."