Mattia Binotto: "Concurrentie overdrijft over de Ferrari-motor"

Mattia Binotto zegt dat de drie overwinningen van Ferrari op rij niet alleen over het motorvermogen gingen. Van het Italiaanse team werd verwacht dat het goed zou gaan op de snelle circuits van Spa-Francorchamps en Monza waar Charles Leclerc beide overwinningen in de wacht wist te slepen.

Afgelopen weekend was het opnieuw Charles Leclerc die op pole position stond, terwijl teamgenoot Sebastian Vettel er vandoor ging met de zege. Het zorgde voor de eerste één-twee voor Ferrari in jaren, doordat Leclerc alsnog als tweede finishte.

Speculaties Ferrar-motor

Voor veel teams is het verrassend dat na de zomerstop juist Ferrari lijkt te domineren in zowel de kwalificaties als de races. Ook voor komend weekend lijkt het Italiaanse team ineens favoriet te zijn. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner denkt te weten hoe het komt dat Ferrari ineens zo goed is: "Een deel van hun huidige kracht is afkomstig is van het elektrische vermogen, een ander deel van de verbrandingsmotor en ik denk dat ze ook behoorlijk sappige brandstoffen hebben. "Het is waarschijnlijk een combinatie", vertelde Christian Horner van Red Bull aan Channel 4.

Mercedes-baas Toto Wolff zegt dat het motorvoordeel dan ook op andere gebieden een domino-effect heeft. "Ferrari heeft een ongelooflijk sterke motor die hen ook helpt bij het kiezen van de juiste setup van de auto en het nemen van strategische beslissingen."

Overdrijven

Volgens Ferrari is er meer aan de recente ommekeer dan alleen de motor. Inderdaad, het Italiaanse team was aangekomen in Singapore met een aanzienlijke aerodynamische upgrade, inclusief een nieuwe neus. Teambaas Mattia Binotto ontkent dat de winst in Singapore voornamelijk kwam door de krachtige motor en de weinige luchtweerstand.

"Onze voorsprong bij slipstreamen is lager bij hoge downforce. Singapore toonde aan dat onze superioriteit met de motor overdreven is."

Problemen opgelost

Voor de zomerstop worstelde Ferrari met name in Hongarije. Die problemen zijn nu opgelost, zo legt Charles Leclerc uit: "We begrijpen de auto vandaag een stuk beter dan in Boedapest. We weten nu hoe we de auto in evenwicht moeten brengen voor tragere circuits om het meeste uit de banden te halen."

Vettel is het daarmee eens: "De balans helpt ons meer dan de upgrade die we afgelopen weekend hadden. De voorkant en de achterkant werken veel beter samen."

Charles Leclerc waarschuwt dat Ferrari nu moet aantonen dat het recente succes niet bij toeval is gekomen: "Ik denk dat we onze vooruitgang slechts in een paar races kunnen kwantificeren. Singapore is heel bijzonder, dus nu moeten we het bewijzen op andere soorten circuits."

Hamilton is bezorgd

Kampioenschapsleider Lewis Hamilton heeft openlijk aangegeven bezorgd te zijn. Ook al heeft hij een voorsprong van 96 punten op Charles Leclerc met nog 6 races te gaan: "Het is voor mij duidelijk geworden. Ferrari heeft een auto die snel is op ieder circuit. Ze kunnen elke race meedoen om de overwinning."