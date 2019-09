Max Verstappen tegen uitbreiding kalender: "Er wordt niet gedacht aan de monteurs"

Max Verstappen is niet blij met de uitbreiding van de Formule 1-kalender in 2020. De Red Bull Racing-coureur vreest voor overbelasting van de monteurs door het hoge aantal races.

Voor het eerst in de geschiedenis van de sport zal de kalender van de Formule 1 in 2020 22 races tellen. Het huidige record staat op 21 races, dat onder andere dit seizoen neergezet werd. In vergelijking met de huidige kalender verdwijnt de Duitse Grand Prix, maar daarvoor in de plaats doet het circus Vietnam en Nederland aan. De aflopende contracten van Groot-Brittannië, Spanje, Italië en Mexico werden verlengd.

Verstappen vindt dat echter teveel van het goede. De Red Bull-coureur zou liever een kleinere kalender zien, waarbij alleen de beste circuits overblijven. "Ik vind 22 races per jaar teveel. Ik denk dat we gewoon de beste circuits moeten kiezen. Ik begrijp dat Liberty geld wil verdienen, maar er moet ook gedacht worden aan de monteurs die elke keer naar het circuit moeten komen."

Een van de oorzaken dat Verstappen overbelasting bij de monteurs vreest, is het feit dat de monteurs vaak bijna een hele week van huis zijn in verband met het opbouwen en afbreken. "Als je maar twee dagen per week weg bent, kun je wel 30 races per seizoen doen. Voor de meesten is dat echter al gauw vijf of zes dagen. Ik klaag dan ook niet eens voor de coureurs, maar vooral voor de monteurs. Zij kunnen net zo goed een scheiding aanvragen."