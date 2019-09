Michael Masi voelt niets voor lichtere straffen voor technische onregelmatigheden

Michael Masi denkt dat de sport zich op 'gevaarlijk terrein' gaat begeven als het minder zware straffen uit gaat delen voor technische onregelmatigheden. Dat vertelde de wedstrijdleider van de Formule 1 tegenover onder andere GPToday.net.

Daniel Ricciardo was na de Grand Prix van Singapore pissig. De Australiër werd uit de uitslag van de kwalificatie gehaald, nadat de MGU-K in zijn Renault kortstondig te veel vermogen had geleverd. Het vergrijp vond niet plaats in de snelste ronde van Ricciardo, die beargumenteerde dat het meer zin zou hebben om de rondetijd te schrappen dan de coureur te diskwalificeren - net zoals dat met track limits gedaan wordt.

Masi kan zich daar niet in vinden: hij vindt technische vergrijpen ernstiger dan het overschrijden van track limits. "Martin Brundle omschreef het het beste toen ik hem op de grid tegenkwam. Hij zei 'je bent zwanger of je bent het niet'. Als het aankomt op technische onregelmatigheden weet iedereen wat de uitkomst is. Je bent schuldig, of je bent het niet."

De wedstrijdleider geeft toe dat hij Ricciardo begrijpt, maar er is volgens hem geen ruimte om een minder zware straf op te leggen. "Een technisch vergrijp is een technisch vergrijp. Ik snap Daniel, maar het was een probleem en helaas is dat wat het is. Ik denk persoonlijk dat we ons op glad ijs begeven als we marges gaan inbouwen, zeker als het aankomt op technische onregelmatigheden."