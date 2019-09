Pierre Gasly na goed resultaat in Singapore: "Ik bouw weer vertrouwen op"

Pierre Gasly is momenteel nog volop in de strijd om het stoeltje voor volgend seizoen bij Red Bull Racing, zo vertelde hij zelf. Hij is momenteel niet bezig met de reacties over zijn toekomst. De coureur werd in de zomerpauze van de Formule 1 teruggezet naar Toro Rosso vanwege zijn matige prestaties. De Fransman kreeg toen veel kritiek over zich heen en hoopt zich nu te kunnen herstellen bij het broertje van Red Bull Racing.

In Singapore kende Gasly een sterke race. De Fransman finishte als achtste en hoopt de goede flow erin te houden. De 23-jarige zei dat hij de tweede helft van 2019 met Toro Rosso gebruikt om "beter, meer ervaren en professioneler" te worden.

Bij het team staat de coureur natuurlijk minder onder druk. "Ik ga niet zeggen dat Toro Rosso meer fouten vergeeft, maar ik kan er natuurlijker door rijden," zei hij. De Fransman is samen met Alexander Albon in de race voor het stoeltje naast Max Verstappen, want Helmut Marko vertelde in Singapore dat er gekozen gaat worden tussen die twee.

Gasly eindigde zijn sterke race in Singapore als achtste. De coureur maakte een goede indruk, maar denkt niet meteen een grote stap te hebben gezet naar het stoeltje. "We zullen zien wat het resultaat opleverd. Aan het einde van het seizoen zullen we zien hoe alles is verlopen. "

Gasly gaf ook toe dat hij zijn vertrouwen bij Toro Rosso weer opbouwt: “Dankzij het werk met de ingenieurs en het hele team bouw ik alles weer op. Ik hoop dat we in de komende races vooruitgang kunnen blijven boeken." Pierre Gasly en Alexander Albon zijn beiden nog in de strijd. Wie zouden jullie kiezen?