Christian Horner looft 'uitstekende' Max Verstappen na podiumplaats in Singapore

Christian Horner is trots op de verrichtingen van Max Verstappen en Alexander Albon in Singapore, ondanks het feit dat het team niet het gehoopte resultaat wist te behalen.

Red Bull Racing wilde meedoen om de overwinning in de Aziatische stadstaat, maar daar kwam het eigenlijk geen moment voor in aanmerking. Verstappen redde de eer door op zondag derde te worden, na een race die Horner 'zeer interessant en strategisch' noemde. "Leclerc bepaalde aanvankelijk het tempo en toen iedereen vanaf ronde 15 serieus begon te racen, werden de banden van een aantal coureurs vooraan minder."

"We besloten Max daarom zo vroeg mogelijk naar binnen te halen", vervolgt de Britse teambaas van Red Bull, die baalt dat Verstappen achter Nico Hülkenberg weer de baan op kwam. "Dat heeft een beetje tijd gekost. Als hij niet achter Hülkenberg terecht was gekomen, dan had Max misschien nog voor Leclerc kunnen komen."

"Doordat Mercedes ervoor koos om langer door te rijden, kwam Max uiteindelijk op de derde positie. Daarna kon hij de race extreem goed managen, ondanks de druk die Lewis op zijn versere banden uitoefende. Max bleef foutloos en deed het uitstekend door de auto naar het podium te rijden", sluit Horner zijn analyse van de race van Verstappen af.

Zesde plek Albon stemt Horner tevreden

Ook over Albon was Horner meer dan tevreden. De Britse Thai bezocht Singapore voor het eerst als Formule 1-coureur, maar bleef uit de problemen en werd zesde. "Alex heeft wederom een zeer volwassen race gereden. Hij heeft de hele race andere auto's om zich heen gehad, maar desondanks wist hij goed op zijn banden te letten. Zesde worden in je eerste Singaporese Grand Prix is een erg goed resultaat, zeker als alleen de grote vijf voor je eindigen."